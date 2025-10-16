Kolisi 240 lira oldu! Yumurta fiyatını yükselten 5 sebep

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre eylülde enflasyon aylık bazda %3,23 olarak gerçekleşmiş ve yıllık enflasyon da sınırlı bir artışla %33,29’a yönelmişti.

Eylülde manşet enflasyonun tahminlerin üzerinde gelmesinde gıda fiyatlarında yaşanan artış etkili olmuştu. Gıda enflasyonu eylülde %4,7 olurken, yıllık bazda %33,1'den %35,8'e yükseldi.

Eylül ayında fiyatı en çok artan gıda ürünü ise %19,84 ile yumurta oldu. Yaz aylarında fiyatı 5-6 TL bandında kadar gerileyen yumurta fiyatı, eylülde yeniden (ortalama) 8 TL’ye yöneldi.

Ağustosta bir koli yumurtanın (ortalama) fiyatı 200 TL iken, eylülde 240 TL’ye yükseldi.

YUMURTA NEDEN PAHALANIYOR?

Sektör temsilcileri yumurta fiyatlarında mevsimsellik etkisinin devreye girdiğini belirterek, fiyatlarda yaşanan yükselişi 5 sebebe bağladı.

Kocaeli Gebze’de 4 bin tavuk ile yumurta yetiştiriciliği yapan bir üretici, “Yaz aylalarında aşırı sıcaklarda yumurta tüketimi düşüyor. Ancak sonbaharla ve okula dönüşle birlikte talepte de artış yaşanıyor” diye konuşuyor.

İKLİM FAKTÖRÜ

Öte yandan son birkaç yılda yaz mevsimlerinde aşırı sıcakların yaşandığını ve iklim koşulları sebebiyle ürün ömrünün daha kısa olduğunu belirten üreticiler, havaların soğumasıyla birlikte “yumurtayı hemen elden çıkarma” zaruretinin de ortadan kalktığını belirtiyor.

Kış aylarına yaklaşırken salma tavukçuluğun da yavaş yavaş azalmaya başladığını aktaran üreticiler, burada daha fazla yem ihtiyacının devreye girdiğini ve yem giderlerinin attığına dikkat çekiyor.

Bu arada soğuk hava koşullarının kümeslerde ısıtma maliyetlerini de artırdığını ifade eden yetiştiriciler, bütün bu mevsimsel faktörlerin yumurta fiyatlarına yansımaya başladığını aktarıyor.

KUŞ GİRİBİ ENDİŞELERİ

Sonbaharla birlikte muhtemel kuş gribi vakaları da dikkatle takip ediliyor. Bu durumun, yumurta arzında muhtemel bir azalma riskini beraberinde getirmesinden endişe duyuluyor.

Geçen yıl yaklaşık 20 milyon kanatlı hayvan bu sebeple itlaf edilmişti. Bu yıl da ağustos ayının son haftasında Afyon’da yılın ilk kuş gribi vakası tespit edilmişti.