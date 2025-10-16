Türkiye'de satış rekorları kırıyor! İşte fiyatı en ucuz 10 SUV araç

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Türkiye yollarında SUV araçlar daha fazla boy göstermeye başlarken, satış rakamları da son yıllarda bu otomobillere olan ilginin arttığını net şekilde ortaya koyuyor.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 377 bin 468 adet olan SUV otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 465 bin 791 adet olarak gerçekleşti. SUV satışlarında 2025 yılının ilk 9 ayında %23,40 oranında artış yaşandı.

Ocak-Eylül 2025 döneminde toplam otomobil satışları 742 bin 687 adet olurken; SUV satışları %62,7 pay ile pastada ilk sırada yer aldı.

SUV SATIŞLARI NEDEN ARTIYOR?

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre; SUV araçlar daha güvenli bir sürüş deneyimi sunduğu için otomobil severlerin ilk tercihi olmaya başladı.

Bununla birlikte sektörde son yıllarda daha mini ve şık SUV tasarımlarının banttan inmesi de tüketiciler nezdinde bu araçlara “hantal” bakış açısının değişmesini ve tercih sebebi olmasını beraberinde getirdi.

Öte yandan dıştan gösterişli ve içten geniş, konforlu bir alan sunan SUV araçlar ile Sedan modeller arasındaki fiyat farkının oldukça kapanması da bu otomobillere olan ilginin artmasında etkili oldu.

FİYATI EN UYGUN 10 SUV ARAÇ

Türkiye’de otomobil üreticileri ve distribütörlerinin resmi internet sitelerinde 16 Ekim 2025 itibarıyla ilan edilen fiyatlar dikkate alındığında; sıfır km ve en uygun fiyatlı ilk 10 SUV araç şöyle sıralanıyor:

Sıra Marka & Model Motor / Donanım Fiyat (TL) 1 Fiat Egea Cross 1.4 Fire 95 HP 1.134.900 2 Hyundai Bayon 1.2 MPI 79 PS Jump 1.398.000 3 Citroen C3 E 83 kW 1.395.000 4 Dacia Sandero Stepway Expression Stepway TCe 90 Auto 1.420.000 5 Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 PS 6MT Tekna 1.549.000 6 Ford Puma Titanium 1.0L EcoBoost 125 PS 1.550.200 7 Opel Frontera E 83 kW 1.634.000 8 Kia Stonic 1.0L 100 PS DCT 1.660.000 9 Seat Arona 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1.686.000 10 Opel Mokka 1.2 130 HP 1.869.000

En uygun fiyatlı SUV araçlar listesine ilk 10’dan giremeyen ancak anahtar teslim fiyatı 2 milyon TL’nin altında olan 2 model ise şunlar oldu: