Türkiye'de satış rekorları kırıyor! İşte fiyatı en ucuz 10 SUV araç

Türkiye'de satış rekorları kırıyor! İşte fiyatı en ucuz 10 SUV araç

Güncelleme:
Türkiye&#039;de satış rekorları kırıyor! İşte fiyatı en ucuz 10 SUV araç
T-Otomobil Haberleri

Geçen yılın 9 ayında 377 bin 468 adet olan SUV otomobil satışları, bu yıl aynı dönemde %23,40 arttı ve 465 bin 791 adet olarak gerçekleşti. SUV satışları 2025’in Ocak-Temmuz döneminde pastadan %62,7 pay alarak ilk sıraya yerleşti. Türkiye’de fiyatı en uygun SUV araçlara bakıldığında; Fiat Egea Cross, Hyundai Bayon ve Citroen C3 E ilk 3’te yer alıyor. İşte fiyatı en uygun 10 SUV araç…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl-Türkiye yollarında SUV araçlar daha fazla boy göstermeye başlarken, satış rakamları da son yıllarda bu otomobillere olan ilginin arttığını net şekilde ortaya koyuyor.

Geçen yılın ocak-eylül döneminde 377 bin 468 adet olan SUV otomobil satışları, bu yılın aynı döneminde 465 bin 791 adet olarak gerçekleşti. SUV satışlarında 2025 yılının ilk 9 ayında %23,40 oranında artış yaşandı.

Ocak-Eylül 2025 döneminde toplam otomobil satışları 742 bin 687 adet olurken; SUV satışları %62,7 pay ile pastada ilk sırada yer aldı.

SUV SATIŞLARI NEDEN ARTIYOR?

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgilere göre; SUV araçlar daha güvenli bir sürüş deneyimi sunduğu için otomobil severlerin ilk tercihi olmaya başladı.

Bununla birlikte sektörde son yıllarda daha mini ve şık SUV tasarımlarının banttan inmesi de tüketiciler nezdinde bu araçlara “hantal” bakış açısının değişmesini ve tercih sebebi olmasını beraberinde getirdi.

Öte yandan dıştan gösterişli ve içten geniş, konforlu bir alan sunan SUV araçlar ile Sedan modeller arasındaki fiyat farkının oldukça kapanması da bu otomobillere olan ilginin artmasında etkili oldu.

FİYATI EN UYGUN 10 SUV ARAÇ

Türkiye’de otomobil üreticileri ve distribütörlerinin resmi internet sitelerinde 16 Ekim 2025 itibarıyla ilan edilen fiyatlar dikkate alındığında; sıfır km ve en uygun fiyatlı ilk 10 SUV araç şöyle sıralanıyor:

SıraMarka & ModelMotor / DonanımFiyat (TL)
1Fiat Egea Cross1.4 Fire 95 HP1.134.900
2Hyundai Bayon1.2 MPI 79 PS Jump1.398.000
3Citroen C3 E83 kW1.395.000
4Dacia Sandero StepwayExpression Stepway TCe 90 Auto1.420.000
5Nissan Juke1.0 DIG-T 115 PS 6MT Tekna1.549.000
6Ford Puma Titanium1.0L EcoBoost 125 PS1.550.200
7Opel Frontera E83 kW1.634.000
8Kia Stonic1.0L 100 PS DCT1.660.000
9Seat Arona1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style1.686.000
10Opel Mokka1.2 130 HP1.869.000

En uygun fiyatlı SUV araçlar listesine ilk 10’dan giremeyen ancak anahtar teslim fiyatı 2 milyon TL’nin altında olan 2 model ise şunlar oldu:

Marka & ModelMotor / DonanımFiyat (TL)
Peugeot 2008Allure 1.2 PureTech 130 HP EAT81.879.000
Volkswagen Taigo1.0 TSI 95 PS Life1.886.000

