Güvenlikten sonra sıra performansta! 435 hp güç 700 nm torkla 0-100 4,1 saniye

ALİ ÇELİK - 3 milyon 133 bin 640 tl’den başlayan satışlarla siparişe açılan bu akıllı cihazlar, 435 beygir güç ve 700 nm tork üreten çift motorlu yapısıyla üstün bir performans sunuyor. Özellikle T10f 4more’un 0’dan 100 km/s hıza sadece 4,1 saniyede, T10x 4more’un ise 4,8 saniyede çıkması, Togg’u küresel performans ligine taşıyor. Bu rakamlar, Togg 4more’u pazardaki güçlü rakiplerle doğrudan rekabete sokuyor. T10f 4more’un 4,1 saniyelik hızlanması; geleneksel performans araçlarından Bmw M240i xdrive (4,3 saniye) ve Volkswagen Golf R (4,6 saniye) gibi modellerin önüne geçiyor. Öte yandan elektrikli otomobiller dünyasından özellikle yarış dünyasından ilham alan dokunuşlarıyla dikkat çeken ve tamamen performans konusunda iddiasını konuşturan Hyundai Ioniq 5 n ise çift motoru ve 650 beygirlik motoruyla 0’dan 100 km’ye sadece 3,4 saniyede ulaşıyor.

0-100 KM HIZLANMASIYLA DİKKAT ÇEKEN BAZI MODELLER