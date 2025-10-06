Yeni Kia Sportage vitrine iddialı çıktı

ALİ ÇELİK - 1993 yılındaki ilk neslinden itibaren dünyada SUV kültürünün oluşmasında önemli bir mirasa sahip olan ve 7 milyon adedin üzerinde satış başarısıyla adından söz ettiren Kia Sportage modelinin makyajlanan beşinci nesli Türkiye’de satışa sunuldu.

Üç farklı donanıma sahip aracın başlangıç fiyatı ise 2.820.000 TL olarak belirlendi.

100 KM'DE 7,4 LİTRE

C-SUV segmentinde konumlanan yeni Sportage, Kia’nın ‘Zıtlıkların Birleşimi’ tasarım felsefesine sahip çizgileriyle dikkat çekerken, iç tarafta ise cömert bir hacim sunuyor. Arka koltukta 996 mm oturma mesafesi bulunan aracın 591 litrelik bagaj hacmi, koltuklar yatırıldığında 1.780 litreye kadar çıkarılabiliyor. Toplam 4.540 mm uzunluğa sahip yeni Sportage modelinde 1.6 litrelik 150 beygirlik benzinli motor görev yapıyor. Bu ünite tam otomatik vites sistemiyle entegre edilirken, aracın ortalama yakıt tüketimi ise 100 km’de 7,4 litre olarak açıklanıyor.