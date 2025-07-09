Markanın yeni C-SUV modeli: Kia EV5 iddialı geliyor!

Kia, aile kullanımı odaklı tasarlanan tam elektrikli orta boy SUV modeli EV5’i tanıttı. Hyundai Motor Grubu'nun Elektrikli Global Modüler Platformu (E-GMP) üzerine inşa edilen EV5, markanın 'Opposites United' tasarım felsefesini yansıtıyor. 530 km menzile sahip aracın %10’dan %80’e şarj süresi ise sadece 30 dakika…

C-SUV sınıfının ölçülerini yukarı yönlü zorlayan Kia EV5, toplam 4.610 mm uzunluğunun yanı sıra 2.750 mm dingil mesafesiyle hem dış hem iç hacimde ne kadar cömert bir model olduğunu gözler önüne seriyor. Ön bölümde geniş burun yapısı, 'Star Map' gündüz farları ve Kia’nın dijital kaplan yüzü dikkat çeken detaylar arasında.

Yan profilde kutu şeklinde ancak dinamik bir siluet görüyoruz. Kia EV3 ve EV9 modellerini andıran geometrik yüzeyler, dikey çizgiler ve köşeli çamurluklar araca güçlü bir duruş kazandırmış.

Arkada ise geniş bagaj kapağı ve dikey uzanan stop lambalar tasarımı tamamlıyor. Ayrıca 19 inçlik jantlar aracın güçlü duruşunu gayet net bir şekilde desteklemiş.

GELELİM İÇ MEKANA

Kabin içinde ise ilk bakışta 12.3 inçlik gösterge paneli, 12.3 inçlik bilgi-eğlence ekranı ve 5 inçlik iklim kontrol paneli dikkatimizi çekiyor. Geniş orta konsol depolama ve kullanım kolaylığı sunarken, ikinci sıra koltuklar tamamen katlanarak bagaj alanıyla birleşebiliyor. Üç bölgeli otomatik klima kontrol sistemi ve masaj özellikli koltuklar konforu artırıyor.

Kia EV5, 60.3 kWh ve 81.4 kWh olmak üzere iki farklı batarya seçeneği sunuyor. En yüksek menzil seçeneği (81.4 kWh) WLTP standartlarına göre 530 km'ye kadar ulaşırken, aracın şarj süresi ise %10'dan %80'e sadece 30 dakika sürüyor. Dört tekerlekten çekiş, rejeneratif frenleme ve Kia'nın yeni i-Pedal 3.0 sistemi sürüş dinamiklerini destekliyor.

Araç, 1.200 kg'a kadar römork çekme kapasitesi sunuyor. İçerideki yeni nesil bilgi-eğlence sistemi (ccNC), OTA yazılım güncellemelerini ve dijital anahtar 2.0 gibi özellikleri destekliyor. Güvenlik tarafında ise yedi hava yastığı ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) paketi (HDA 2, RSPA 2, RCCA, BCA, FCA) bulunuyor. Kia EV5'in küresel lansmanı 2025'in ikinci yarısında Kore ve Avrupa'da başlaması planlanıyor.