Çinliler yine yaptı yapacağını! Chery'nin yeni bombası Fulwin A9L fiyatı ve özellikleriyle şaşırttı

Çinli otomotiv devi Chery yeni sedanı ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Çin’de resmi olarak satışa açılan Fulwin A9L modeli, ilk saatte 35.680 kesinleşmiş sipariş aldı. Tek depo ile 2000 km’lik menzil sunan ve şarj edilebilir hibrit motoruyla adından söz ettiren aracın lansman fiyatı ise Pekin’de 20.890 dolar (yaklaşık 835.600 TL) olarak açıklandı, işte detaylar:

Chery'nin yeni plug-in hibrit sedan modeli Fulwin A9L, 8 Temmuz'da Çin pazarında resmen satışa sunuldu. Toplam dört donanım seçeneğiyle vitrine çıkan aracın fiyat aralığı 20.890 dolar (yaklaşık 835.600 TL) ile 29.000 dolar (yaklaşık 1.160.000 TL) arasında değişiyor. Aslında söz konusu modelin ön satışları 26 Haziran'da 22.300 dolar (yaklaşık 892.000 TL) başlangıç fiyatıyla başlamıştı. Fakat resmi satış başladığı ilk saatte gelen 35.680 adetlik sipariş talebin oldukça yoğun olacağının bir göstergesi.

BOYUTLARI OLDUKÇA CÖMERT

Orta-büyük sedan segmentinde konumlandırılan Chery Fulwin A9L, 5018 mm uzunluğa, 1965 mm genişliğe ve 1500 mm yüksekliğe sahip olup, dingil mesafesi ise 3000 mm. Aracın sürtünme katsayısı 0,23 Cd olarak belirtilirken, boş ağırlıkları 2085 kg ve 2230 kg arasında değişiyor. Tüketicilere altı farklı dış renk seçeneği sunuluyor.

Gelişmiş sürüş destek sistemleriyle (ADAS) donatılan A9L, tavan lidarı, üç milimetre dalga radarı, 11 yüksek çözünürlüklü kamera ve 12 ultrasonik radar içeren Falcon 500 sistemine sahip. Otopilotta yüksek hızlı navigasyon, gelişmiş park yardım, otomatik acil fren gibi daha birçok donanım araçta konumlandırılmış.

🔋 CHERY FULWİN A9L'UN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Özellik Değer / Bilgi Araç Tipi Plug-in Hibrit Sedan Motor 1.5T Benzinli + Elektrik Motoru Elektrik Menzili 260 km (FWD) / 200 km (AWD) Toplam Menzil 2000 km (FWD) / 1600 km (AWD) Toplam Sistem Gücü 215 HP (FWD) / 476 HP (AWD) Pil Kapasitesi 33.6 kWh (Lityum Demir Fosfat) Aktarma Önden Çekiş / Dört Tekerlekten Çekiş (AWD) Boş Ağırlık 2085 - 2230 kg Sürtünme Katsayısı 0.23 Cd

1.5 LİTRELİK BENZİNLİ MOTOR + ELEKTRİK

Chery Fulwin A9L'nin güç aktarma organları, 1.5T motor, elektrik motoru ve 33.6 kWh kapasiteli lityum demir fosfat pillerden oluşuyor. Chery Kunpeng süper performanslı elektrikli hibrit C-DM 6.0 sistemiyle desteklenen 1.5T motor, 115 kW (154 HP) güç ve 220 Nm tork sunuyor. Önden çekişli versiyonda, 160 kW (215 HP) gücünde bir elektrik motoru yer alırken, 260 km saf elektrik menzili ve 2.000 km kapsamlı menzil sunuluyor. Dört tekerlekten çekişli (AWD) versiyonda ise ek olarak 195 kW (261 HP) gücünde ekstra arka elektrik motoru yer alıyor. Bu güçlü versiyonda ise 200 km saf elektrik menzili ve 1.600 km toplam menzil sağlanıyor.

📌CHERY FULWİN A9L BOYUTLARI

Boyut Ölçü Uzunluk 5018 mm Genişlik 1965 mm Yükseklik 1500 mm Dingil Mesafesi 3000 mm

İÇ MEKAN TAMAMEN KONFOR ODAKLI

İç mekanda çift kollu düz tabanlı direksiyon simidi, 10,25 inçlik gösterge paneli ve 15,6 inçlik yüzen merkezi kontrol ekranı bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 8255 çipiyle desteklenen Chery'nin Lingxi Smart Cabin 2.0 sistemi işletim sistemini dikkat çekici özellikler sunuyor. Hem 4 hem de 5 kişilik oturma seçenekleri sunulan araçta, 4 kişilik döşeme arka orta konsol, havalandırma, ısıtma ve masaj işlevli koltuk kontrolleri gibi özellikler bulunuyor.

Diğer standart donanımlar arasında 256 renkli ortam aydınlatması, dokuz hava yastığı, otomatik klima kontrolü, yapay zekalı sesli asistan ve cep telefonuyla uzaktan kumanda gibi bir çok özellik yer alıyor.

📌CHERY FULWİN A9L FİYATI (ÇİN)