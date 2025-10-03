Pazar yüzde 25 büyüdü! Otomotiv satışları gaza bastı

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) Eylül 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,98 artarak 742 bin 687, hafif ticari araç satışları da yüzde 5,92 yükselerek 184 bin 960 olarak gerçekleşti.

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları da aynı dönemde yüzde 9,15 artarak 927 bin 647 oldu.

SATIŞLAR YÜZDE 26 ARTTI

Eylülde ise otomobil ve hafif ticari araç satışları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 25,71 artarak 110 bin 302, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 26,77 yükselerek 88 bin 274 oldu.

Hafif ticari araç pazarı da eylülde yüzde 21,66 büyüyerek 22 bin 28 adet olarak kayıtlara geçti.