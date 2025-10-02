Togg T10F fiyatı ne kadar, özellikleri neler? Elektrikli otomobil pazarının bir numarası olma yolunda!

Türkiye'de 15 Eylül 2025 tarihinden itibaren satışa sunulan Togg'un yeni modeli T10F, geçen ay elektrikli araç pazarında en çok satılan ikinci elektrikli otomobil olarak kayıtlara geçti. Bu model kendi kulvarında zirveye oynar hale gelirken, "Togg T10F fiyatı ne kadar, özellikleri neler?" soruları aramalarda öne çıktı.

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

Togg T10F, hızlı şarj ile 28 dakikada yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Uzaktan güncellemeler ile sürekli kendini yenileyebilen sürücü destek sistemlerinin yer aldığı T10F, yedi hava yastığı, dayanıklı ve sağlam altyapısı ile her türlü yol koşulunda güvenli bir sürüş sağlıyor. Araç, trafik işareti algılama sistemiyle birlikte çalışan dur-kalk fonksiyonlu akıllı adaptif hız sabitleyici, akıllı şerit takip sistemi ve şeritten ayrılma ikazı gibi özelliklere sahip bulunuyor.

T10F aynı zamanda V2 donanım seviyesinde çevre görüş kamerası, kör nokta asistanı, sürücü dikkat asistanı ve gelişmiş elektronik denge kontrolü gibi özellikleri standart, otomatik park asistanını ise opsiyon olarak sunuyor.

TOGG T10F FİYATI NE KADAR?

Sadece Togg'un dijital platformu Trumore üzerinden 15 Eylül itibarıyla siparişleri alınan Togg T10F, 1 milyon 860 bin liradan başlayan fiyat etiketiyle kullanıcılarını bekliyor. T10F'in V1 RWD standart menzile sahip aracı 1 milyon 860 bin liradan, V1 RWD uzun menzilli versiyonu 2 milyon 170 bin liradan, V2 RWD uzun menzilli versiyonu da 2 milyon 345 bin liradan satışa çıkarıldı. Ayrıca Togg, T10F V2 için özel finansman seçeneklerini de devreye aldı.

Bu kapsamda bireysel kullanıcılar, T10F V2 için 200 bin lira krediye %0 faizli 12 ay vadeli 16 bin 667 lira aylık geri ödemeli, 1 milyon 500 bin lira krediye %2,89 faizli 48 ay vadeli 67 bin 921 lira aylık geri ödemeli ya da 1 milyon lira krediye %2,79 faizli 48 ay vadeli 44 bin 278 lira aylık ödemeli sahip olabilecek.

T10F V2 modelini tercih edecek kurumsal kullanıcılar için de 200 bin lira %0 faiz seçeneğinin yanı sıra 1 milyon 750 bin lira krediye %2,99 faizli 48 ay vadeli 71 bin 54 lira aylık ödemeli alternatif sunuluyor.