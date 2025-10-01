Togg'dan yıl sonu kampanyaları! Faizsiz kredi fırsatı, işte detaylar

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, yeni kampanyasını duyurdu. Ekim ayı itibarıyla başlatılan kampanya ile T10X ve T10F sahibi olmak isteyen kullanıcılar için finansman desteğinin kapsamını genişletildi. bu kapsamda yıl sonu fırsatlarını erkenden başlatan Togg, hem bireysel hem kurumsal kullanıcılara cazip seçenekler sundu.

3 FARKLI KAMPANYA SEÇENEĞİ VAR

Kullanıcılara konforlu bir mobilite deneyimi sunan Togg, ekim ayında stoklarla sınırlı kampanya kapsamında bireysel kullanıcılara T10X ve T10F V2 için 700 bin TL’ye %0 faizli 12 ay vadeli 58 bin 334 TL aylık geri ödemeli avantaj sağlıyor.

Bu seçeneğin yanı sıra bireysel kullanıcılar T10X ve T10F V2’ye 1 milyon TL krediye %2,68 faizli 48 ay vadeli aylık 43 bin 185 TL geri ödemeyle de sahip olabiliyor.

Daha fazla kredi ihtiyacı olan bireysel kullanıcılar ise 1 milyon 750 bin TL krediye %2,73 faizli 48 ay vadeli 76 bin 440 TL aylık geri ödemeli fırsattan yararlanabiliyor.

KİRA ÖDER GİBİ SATIN ALMA FIRSATI

Togg, kurumsal kullanıcılar için de T10X ve T10F V2’ye kiralar gibi sahip olma kolaylığını sürdürüyor. Bu kapsamda kurumsal kullanıcılar için 1 milyon 750 bin TL krediye %2,80 faizli 48 ay vadeli 68 bin 497 TL aylık geri ödemeli kredi imkânı bulunuyor.