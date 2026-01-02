Survivor 2026 kadrosu netleşirken, spor dünyasından yarışmaya katılan isimler de büyük ilgi görüyor. Herkesin dikkatini çeken isimler arasında milli boksör Seren Ay Çetin ise başta geldi. Peki Survivor Seren Ay Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte milli boksör Seren Ay Çetin’in hayatı ve kariyerine dair merak edilen tüm detaylar.

Uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından söz ettiren Seren Ay Çetin’in Survivor 2026’da yarışıyor. Milli boksörümüz Survivor Seren Ay Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında merak edilirken hayatı ve kariyeri de kamuoyunun gündeminde. İşte Seren Ay Çetin'in biyografisi...

Survivor Seren Ay Çetin kimdir, nereli, kaç yaşında? Milli boksör Survivor 2026 kadrosunda!

SURVİVOR SEREN AY ÇETİN KİMDİR?

Seren Ay Çetin, Türkiye’yi profesyonel boks branşında temsil eden başarılı sporculardan biridir. Tam adı Seren Ay Remziye Çetin olan milli sporcu, horoz sıklette mücadele etmektedir.

Düz gard stilini benimseyen Seren Ay Çetin, ringdeki agresif ve disiplinli yapısıyla dikkat çekmektedir. Kariyeri boyunca birçok önemli karşılaşmaya çıkan Çetin, kazandığı kemerlerle Türk kadın boks tarihine adını yazdırmayı başarmıştır. Survivor 2026 kadrosuna dahil olmasıyla gündeme gelen sporcunun hayatı ise merak konusu.

SEREN AY ÇETİN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Seren Ay Çetin 13 Temmuz 1997 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. 28 yaşında olan milli boksörün Survivor 2026 performansı heyecanla takip ediliyor.

SEREN AY ÇETİN’İN BOKS KARİYERİ

Seren Ay Çetin 13 yaşında Kadıköy Boks Kulübü’nde spora başladı. Antrenörü Serdar Avcı’nın desteğiyle yeteneğini kısa sürede geliştiren Çetin 2018 yılında profesyonel boksa adım attı.

Ring kariyeri boyunca toplam 14 profesyonel maça çıkan milli sporcumuz bu maçların 13’ünü kazanırken yalnızca 1 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Seren Ay Çetin’in kariyerindeki en dikkat çekici başarılarından biri, iki kez dünya şampiyonu olan Eva Voraberger’i nakavt ederek WBC Gümüş kemerini kazanması oldu. Aldığı büyük zaferle birlikte WBC Gümüş kemerini kazanan ilk Türk kadın boksör unvanını elde etti.

