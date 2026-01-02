Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda en dikkat çeken isimlerden biri olan Deniz Çatalbaş, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. İşte Survivor 2026’nın öne çıkan yarışmacısı Deniz Çatalbaş hakkındaki tüm detaylar...

Survivor 2026 Ünlüler takımında yer alan Deniz Çatalbaş, yarışmadaki performasıyla izleyiciler tarafından araştırılan bir isim oldu. Survivor’a katılması sonrası gündeme gelen Çatalbaş’ın yaşı, memleketi ve hayatı merak konusu olurken, ada performansının yanı sıra hayatına dair detaylar arama motorlarında sorgulatılmaya başlandı. İşte Deniz Çatalbaş hakkında merak edilen tüm ayrıntılar...

DENİZ ÇATALBAŞ KİMDİR?

28 Şubat 1995 İstanbul doğumlu Deniz Çatalbaş, 2026 itibarıyla 31 yaşındadır. Çeşitli kulüplerde basketbol oynayan Çataşbaş, Best Model of Turkey yarışmasında 2. olmuştur. Modellik ve sporculuk kariyerinin dışında televizyona da adım atan ünlü oyuncu Survivor 2026 yarışmacıları arasında yer aldı.

Deniz Çatalbaş kimdir, kaç yaşında? Survivor 2026 Ünlüler kadrosunda

DENİZ ÇATALBAŞ FİLMLERİ VE DİZİLERİ

Aşk ve Gurur (Mercan, TV Dizisi 2023-2024)

Hür (Nazlı Üsteğmen, TV Dizisi 2023)

Alparslan: Büyük Selçuklu (Iraz, TV Dizisi 2023)

Ah Be Birader (Sinema Filmi 2022)

Arka Sokaklar (Aslı Komiser, TV Dizisi 2021

