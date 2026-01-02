Türkiye ve 7 ülke, Gazze’de derinleşen insani kriz için ortak çağrı yaptı. Refah Sınır Kapısı’nın iki yönlü açılması ve yardım geçişlerinin önündeki engellerin kaldırılması istendi.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin dışişleri bakanları, İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi’nde giderek ağırlaşan koşullara karşı ortak açıklama yayımladı. Açıklamada, insani yardımın kesintisiz sağlanması ve Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde de açılması istendi.

GAZZE’DE KIŞ KRİZİ DERİNLEŞİYOR

Ortak metinde, Gazze’de insani durumun şiddetli yağışlar, fırtınalar ve sert hava koşullarıyla daha da ağırlaştığına dikkat çekildi. Yeterli insani erişimin sağlanamaması, temel yaşam malzemelerindeki ciddi eksiklikler ve geçici barınma için gerekli malzemelerin girişindeki yavaşlık endişe kaynağı olarak öne çıktı.

Yaklaşık 1,9 milyon kişinin yetersiz barınaklarda yaşam mücadelesi verdiği Gazze’de, mevcut koşulların kırılganlığına vurgu yapıldı.

ÇADIRLAR SU ALTINDA, SALGIN RİSKİ BÜYÜYOR

Açıklamada, su altında kalan kamplar, hasar gören çadırlar ve çöken binaların yanı sıra soğuk havaya maruz kalma ve yetersiz beslenmenin siviller için büyük risk oluşturduğu kaydedildi. Özellikle çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve tıbbi açıdan hassas durumdaki bireyler arasında salgın hastalık tehlikesinin arttığına işaret edildi.

Bu zorlu koşullarda Filistinli sivillere destek ulaştıran başta UNRWA olmak üzere Birleşmiş Milletler kuruluşları ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin çabaları takdir edildi.

İSRAİL’E AÇIK MESAJ: ENGELLER KALDIRILSIN

Dışişleri bakanları, İsrail’den BM ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze ve Batı Şeria’da kesintisiz, öngörülebilir ve kısıtlamasız şekilde faaliyet göstermesini sağlamasını talep etti. Bu kuruluşların çalışmalarını engellemeye yönelik her türlü girişimin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

REFAH SINIR KAPISI İÇİN NET TALEP

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararına ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin geleceğine yönelik planına destek yinelendi. Ateşkesin sürdürülebilirliği, Gazze’de savaşın sona ermesi ve Filistin halkı için onurlu bir yaşamın sağlanması hedefleri öne çıkarıldı.

Uluslararası topluma, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısı yapılırken, işgalci güç İsrail’e baskı uygulanması istendi. Çadır, barınma malzemeleri, tıbbi yardım, temiz su, yakıt ve sanitasyon desteğinin girişine yönelik kısıtlamaların kaldırılması talep edildi.

Bakanlar, Gazze’ye BM ve kuruluşları aracılığıyla, herhangi bir müdahale olmaksızın tam ve engelsiz insani yardım ulaştırılması, altyapı ve hastanelerin rehabilitasyonu ile Refah Sınır Kapısı’nın her iki yönde de açılması çağrısında bulundu.

