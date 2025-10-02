Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatıyor! 20 bin kişi işsiz kalacak

Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatıyor! 20 bin kişi işsiz kalacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatıyor! 20 bin kişi işsiz kalacak
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Japon otomotiv devi Nissan, içinde bulunduğu ekonomik kriz nedeniyle üretim kapasitesini yarı yarıya azaltma kararı aldı. Maliyetleri dengelemek için üretim üssünü diğer otomotiv firmaları gibi Çin'e taşımayı planlayan Nissan, bu kapsamda 7 fabrikasını kapatacak ve 20 bin kişiyi işten çıkaracak.

Dünyaca ünlü otomotiv şirketi Nissan, yeniden yapılanmaya gidiyor. Tasarruf tedbirleri almayı planlayan Japon şirket, batarya teminindeki aksaklıklar ve Çinli markların fiyat baskısı nedeniyle üretim stratejisini yeniden şekillendiriyor. Şirket ilerleyen süreçte Çin merkezli üretime ağırlık verecek. Şirketin geleceği, yeni nesil elektrikli araç stratejisi ve batarya tedarikinde atacağı adımlara bağlı olacak.

NİSSAN'DAN ÜRETİMİ YÜZDE 50 AZALTMA KARARI 

Yeniden yapılanma kapsamında Nissan, şu anki üretimini yüzde 50 oranında düşürecek. Bu kapsamda Japon dev, 7 fabrikasını kapatmayı ve 20 bin kişiyi işten çıkarmayı hedefliyor. 

Otomotiv devi 7 fabrikasını kapatıyor! 20 bin kişi işsiz kalacak - 1. Resim

BATARYA KRİZİ ÜRETİME DARBE VURDU 

Nissan'ın simge modeli LEAF, batarya tedarikindeki kriz nedeniyle ciddi üretim kaybı yaşadı. Japonya'daki Tochigi fabrikasında üretilen yeni nesil LEAF, Eylül-Kasım döneminde yarı kapasiteyle üretildi. Bu kesinti, markanın elektrikli araç stratejisinde kritik bir uyarı sinyali olarak değerlendiriliyor.

OTOMOTİV DEVLERİ ÇİN'E YÖNELDİ 

Toyota’nın Tayland tesislerinde Çin menşeli parçalarla üretime başlamasının ardından Nissan da benzer bir strateji izlemeye hazırlanıyor. Volkswagen, BMW, Audi, Mercedes-Benz ve Ford gibi birçok global üretici de son dönemde maliyetleri dengelemek amacıyla Çin merkezli tedarik çözümlerine yönelmiş durumda.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Dalından şifayla geliyor: Kalbin doğal ilacı, kilosu 100 TL
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yatırımcının yeni gözdesi! Sıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatı - EkonomiSıfır stopaj ile %46 kazanç fırsatıTürkiye ekonomisi için kritik gelişme! İhracatta eylül rekoru - EkonomiTürkiye ekonomisi için kritik gelişme! İhracatta yeni rekorEn çok bu hisseleri aldılar! Borsada 5,75 milyar liralık yabancı girişi - EkonomiYabancılar borsada en çok bu hisseleri aldıPazar yüzde 25 büyüdü! Otomotiv Eylül ayını da rekor satışlarla kapattı  - EkonomiPazar yüzde 25 büyüdü! Otomotiv Eylül ayını da rekor satışlarla kapattı JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, BofA! İşte dev bankaların 2026 altın tahminleri - Ekonomiİşte dev bankaların 2026 tahminleriTapuda '65 yaş' krizi! Rapor talebi sistemleri kilitledi - EkonomiTapu işlemlerinde '65 yaş' krizi
Sonraki Haber Yükleniyor...