Skoda’dan 130. yılına özel Fabia

ALİ ÇELİK - Markanın 130. yılına atıfta bulunan araç, Skoda tarihinin en hızlı seri üretim modeli olarak ayrıca dikkat çekiyor. 5.750–6.000 devir arasında 130 kw güç ve 1.500–4.000 devir arasında 250 nm tork üreten 1.5 Tsi Evo2 motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlayan Fabia 130’da 15 mm alçaltılmış spor süspansiyon ve özel kalibre edilmiş direksiyon sistemi yer alıyor. Araçta Asr sistemini kapatarak kontrollü kayma elde edebiliyor. İlgili Haber Otomobil satışları büyüme hızını korursa Türkiye AB’de ilk beş arasına girecek