Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Skoda’dan 130. yılına özel Fabia

Skoda’dan 130. yılına özel Fabia

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Skoda’dan 130. yılına özel Fabia
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fabia Monte Carlo 1.5 Tsi modelinden türetilen özel üretim Fabia 130 gün yüzüne çıktı.

ALİ ÇELİK - Markanın 130. yılına atıfta bulunan araç, Skoda tarihinin en hızlı seri üretim modeli olarak ayrıca dikkat çekiyor. 5.750–6.000 devir arasında 130 kw güç ve 1.500–4.000 devir arasında 250 nm tork üreten 1.5 Tsi Evo2 motoruyla 0-100 km/s hızlanmasını 7,4 saniyede tamamlayan Fabia 130’da 15 mm alçaltılmış spor süspansiyon ve özel kalibre edilmiş direksiyon sistemi yer alıyor. Araçta Asr sistemini kapatarak kontrollü kayma elde edebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Değişim kaçınılmaz! TAYSAD yapay zekâya odaklandıCumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Değişim kaçınılmaz! TAYSAD yapay zekâya odaklandı - T-OtomobilDeğişim kaçınılmaz! TAYSAD yapay zekâya odaklandıGüvenlikten sonra sıra performansta! 435 hp güç 700 nm torkla 0-100 4,1 saniye - T-OtomobilGüvenlikten sonra sıra performansta! 435 hp güç 700 nm torkla 0-100 4,1 saniyeOtomobil satışları büyüme hızını korursa Türkiye AB’de ilk beş arasına girecek - T-OtomobilTürkiye Avrupa'da ilk 5'e girecek! Satışlar büyüyorMarmaray'dan geçip Avrupa'ya... Togg'un ilk ihracat konvoyu Almanya yolunda - T-Otomobilİlk parti Togg'lar Almanya yolundaAvrupa, elektrikli araçta Çin'e yeniliyor mu? Yeni düzenleme rekabeti bitirebilir - T-OtomobilAvrupa, elektrikli araçta Çin'e yeniliyor mu?Artık onlar bizi konuşuyor! Avrupa’nın kalbinde yerli teknoloji şovu - T-OtomobilArtık onlar bizi konuşuyor! Avrupa’nın kalbinde yerli teknoloji şovu
Sonraki Haber Yükleniyor...