Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > T-Otomobil > Değişim kaçınılmaz! TAYSAD yapay zekâya odaklandı

Değişim kaçınılmaz! TAYSAD yapay zekâya odaklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Değişim kaçınılmaz! TAYSAD yapay zekâya odaklandı
T-Otomobil Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği’nin (TAYSAD) bu yıl sekizincisi düzenlenen Yetenek Yönetimi Konferansı’nda “Yapay zekâ çağında insan kalmak” teması ele alındı.

ALİ ÇELİK - Konferansta konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Sekirden Baraş, otomotiv sektörünün elektrifikasyon, otonom sürüş ve yapay zekâ gibi teknolojik devrimin tam ortasında olduğunu belirterek “Bu dönüşüm sadece teknik değil, aynı zamanda aidiyet duygusu, etik farkındalık, empati ve psikolojik dayanıklılık alanında da öne çıkıyor. 2030 yılına kadar Avrupa otomotiv tedarik zincirinde çalışanların yüzde 30’undan fazlasının yeniden becerilerle donatılmak zorunda kalacağını düşünüyoruz” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Güvenlikten sonra sıra performansta! 435 hp güç 700 nm torkla 0-100 4,1 saniyeCumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz vekalet edecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Güvenlikten sonra sıra performansta! 435 hp güç 700 nm torkla 0-100 4,1 saniye - T-OtomobilGüvenlikten sonra sıra performansta! 435 hp güç 700 nm torkla 0-100 4,1 saniyeOtomobil satışları büyüme hızını korursa Türkiye AB’de ilk beş arasına girecek - T-OtomobilTürkiye Avrupa'da ilk 5'e girecek! Satışlar büyüyorMarmaray'dan geçip Avrupa'ya... Togg'un ilk ihracat konvoyu Almanya yolunda - T-Otomobilİlk parti Togg'lar Almanya yolundaAvrupa, elektrikli araçta Çin'e yeniliyor mu? Yeni düzenleme rekabeti bitirebilir - T-OtomobilAvrupa, elektrikli araçta Çin'e yeniliyor mu?Artık onlar bizi konuşuyor! Avrupa’nın kalbinde yerli teknoloji şovu - T-OtomobilArtık onlar bizi konuşuyor! Avrupa’nın kalbinde yerli teknoloji şovuYeni Kia Sportage vitrine iddialı çıktı - T-OtomobilYeni Kia Sportage vitrine iddialı çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...