Değişim kaçınılmaz! TAYSAD yapay zekâya odaklandı

ALİ ÇELİK - Konferansta konuşan TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi Nihan Sekirden Baraş, otomotiv sektörünün elektrifikasyon, otonom sürüş ve yapay zekâ gibi teknolojik devrimin tam ortasında olduğunu belirterek “Bu dönüşüm sadece teknik değil, aynı zamanda aidiyet duygusu, etik farkındalık, empati ve psikolojik dayanıklılık alanında da öne çıkıyor. 2030 yılına kadar Avrupa otomotiv tedarik zincirinde çalışanların yüzde 30’undan fazlasının yeniden becerilerle donatılmak zorunda kalacağını düşünüyoruz” dedi.

