Türkiye'nin en çok satan otomobiliydi! Fiat Egea Sedan artık üretilmeyecek

Trafikte en çok görülen araçların başında olan Fiat Egea Sedan yolun sonuna geldi. Tofaş CEO'su Cengiz Elordu, katıldığı canlı yayında 2015 yılından bu yana 700 bini aşkın satış rakamına ulaşan Egea Sedan modelinin üretiminin sonlandırılacağını söyledi.

Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobili unvanını elinde bulunduran Egea için Elordu şunları söyledi:

2026'DA EGEA'YA VEDA "Üretime ilişkin kararımızı kısa süre içinde alacağız. Eğer uzatma kararı çıkarsa, bu en fazla altı ay olur. Ancak 2026 itibarıyla Egea'ya veda edeceğiz"

EGEA'NIN BOŞLUĞU YENİ MODELLE DOLACAK

Elordu, üretim hattında oluşacak boşluğun yeni bir modelle doldurulacağını da açıklayarak şu ifadeleri kullandı:

"Müşteri alışkanlıkları artık sedan modellerden SUV araçlara kayıyor. Egea'nın başarısı doğru ürünün doğru fiyata sunulmasından kaynaklandı. Yaklaşık 10 yılda 700 bin satış, 1 milyon 350 binlik toplam üretimin içinde çok büyük bir başarı. Bu da Türkiye'de doğru modelle aynı başarıyı yeniden yakalamanın mümkün olduğunu gösteriyor"

SUV SEGMENTİNE YÖNELİK STRATEJİK DÖNÜŞÜM

Tofaş CEO'su Elordu, yeni dönemde müşteri beklentilerini merkeze alan, SUV segmentine yönelen stratejik bir dönüşüm planladıklarının da altını çizdi.