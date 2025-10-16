MHK açıkladı: Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri
Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında 18 Ekim, 19 Ekim ve 20 Ekim tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
18 Ekim Cumartesi
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan
19 Ekim Pazar
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan
20 Ekim Pazartesi
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın
