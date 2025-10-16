Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > MHK açıkladı: Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri

MHK açıkladı: Süper Lig'de 9'uncu haftanın hakemleri

Trendyol Süper Lig'in 9'uncu haftasında 18 Ekim, 19 Ekim ve 20 Ekim tarihlerinde oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

18 Ekim Cumartesi
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor: Kadir Sağlam
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır
17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor: Halil Umut Meler
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray: Atilla Karaoğlan

19 Ekim Pazar
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor: Ümit Öztürk
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe: Ali Yılmaz
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor: Erdem Mertoğlu
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

20 Ekim Pazartesi
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa: Cihan Aydın

Arif Erkin Güzelbeyoğlu öldü mü, kaç yaşındaydı? Yabancı Damat'ın Memik dedesiydi
