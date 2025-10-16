Fatih Terim'in yeni adresi belli oluyor: Çek basını maaşı duyurdu
Çekya Milli Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek ile yollar ayrılırken, koltuğun yeni sahibi için Fatih Terim'in ismi ön plana çıktı. Genel Menajer Pavel Nedved'in, daha önce birlikte çalıştığı 72 yaşındaki teknik adamla görüştüğü belirtildi. Çek basını ise Al-Shabab'dan Mayıs 2025'te ayrılan Terim'e ödenmesi düşünülen ücreti yazdı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup olan Çekya Milli Takımı'da teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildi. Takımın başına geçecek adaylar arasında Fatih Terim'in de adı geçiyor.
AYLIK 100 BİN EURO
Çek basınından Sport'ta yer alan haberde; yeni teknik direktör seçme yetkisinin verildiği Genel Menajer Pavel Nedved'in, Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında sportif direktörlük yaptığı dönemde Fatih Terim ile birlikte çalıştığı hatırlatıldı. Tecrübeli hocayla iletişime geçildiği aktarılırken, Terim için aylık 100 bin euro maaş düşünüldüğü belirtildi.
OCAK AYINA KADAR JAROSLAV KÖSTL
iSport'un haberinde; Çekya Futbol Federasyonu'nun kasım ayı için geçici olarak yardımcı antrenör Jaroslav Köstl ile yola devam etmeyi düşündüğü, ocak ayından itibaren takımın yabancı bir isme emanet edileceği öne sürüldü.