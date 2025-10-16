Fatih Terim'in yeni adresi belli oluyor: Çek basını maaşı duyurdu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda Faroe Adaları'na deplasmanda 2-1 mağlup olan Çekya Milli Takımı'da teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildi. Takımın başına geçecek adaylar arasında Fatih Terim'in de adı geçiyor.

AYLIK 100 BİN EURO

Çek basınından Sport'ta yer alan haberde; yeni teknik direktör seçme yetkisinin verildiği Genel Menajer Pavel Nedved'in, Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımında sportif direktörlük yaptığı dönemde Fatih Terim ile birlikte çalıştığı hatırlatıldı. Tecrübeli hocayla iletişime geçildiği aktarılırken, Terim için aylık 100 bin euro maaş düşünüldüğü belirtildi.

OCAK AYINA KADAR JAROSLAV KÖSTL

iSport'un haberinde; Çekya Futbol Federasyonu'nun kasım ayı için geçici olarak yardımcı antrenör Jaroslav Köstl ile yola devam etmeyi düşündüğü, ocak ayından itibaren takımın yabancı bir isme emanet edileceği öne sürüldü.