Eşref Rüya 18. bölüm neden yok, nereden izlenir?

Eşref Rüya, Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ederken, 18. bölümün yayınlanması sonrası tam versiyonu nereden izlenir araştırılıyor.

EŞREF RÜYA 18. BÖLÜM NEDEN YOK?

Eşref Rüya'nın 18. bölümü, yayınlandıktan sonra tam haliyle dijital platformlarda erişime açılmadı. Önceki bölümlerde olduğu gibi diziden kesitler YouTube'da yer alırken full ilzeme seçeneği sunulmuyor.

EŞREF RÜYA NEREDEN İZLENİR?

Eşref Rüya dizisi, her Çarşamba akşamı Kanal D ekranlarında yayınlanıyor; 18. bölüm de 15 Ekim 2025 Çarşamba günü bu kanalda izleyiciyle buluştu. Tam bölümü kaçıranlar için, resmi olarak TV tekrarı veya özetler dışında bölümün tamamı dijital platformda yayınlanıyor. Eşref Rüya'nın yeni bölümleri televizyonda ekrana gelmesinin ardından Prime Video kütüphanesine ekleniyor. Bölümü kaçıranlar, platformdan yeni bölümleri takip ediyor.

EŞREF RÜYA 18. BÖLÜM NEDEN YOUTUBE'DA YOK?

Eşref Rüya'nın 18. bölümü YouTube'da tam haliyle yayınlanmadı. Yapım ekibi, bir süredir bölümlerin tamamı yerine sadece özetlerin yüklenmesini tercih ediyor. Bölümlerin tam hali Amazon'un Prime Video kütüphanesinde yer alıyor.

EŞREF RÜYA 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eşref Rüya dizisi, her Çarşamba 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. 18. bölümde Dinçer, Nisan'ı Eşref'ten uzaklaştırmak için yeni planlar yaparken, Çiğdem kayıtları yok etmeyi başardı. Ancak savcı Selma'nın kızına dair şüpheleri gittikçe artıyor. Kadir ise elindeki güç ve itibarı korumak için kirli yollara girerken Nisan ve Eşref arasındaki anlaşmazlıklar çözüme ulaşıyor.