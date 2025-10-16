5G ihalesi ne zaman, saat kaçta? Türkiye 5G'ye hazırlanıyor

5G ihalesi ne zaman, saat kaçta merak edildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarıyla netleşen 5G ihalesi, BTK merkezinde gerçekleşecek.

5G İHALESİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

5G ihalesi, 16 Ekim 2025 Perşembe günü saat 10:30'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Merkez Binası'nda gerçekleştirilecek.

İhale tarihi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından resmi olarak duyuruldu. İhale süreci frekans tahsislerini kapsayan şeffaf bir prosedürle ilerleyecek.

İhale 700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında toplam 400 MHz frekans için 2 milyar 125 milyon dolar asgari değer üzerinden yapılacak ve bu 11 farklı frekans paketinin operatörlere dağıtılmasını sağlayacak.

5G İHALESİNE HANGİ FİRMALAR KATILACAK?

5G ihalesine, mevcut GSM ve 4.5G lisans sahipleri olan üç büyük mobil operatörü -Turkcell, Vodafone Türkiye ve Türk Telekom- katılacak. Operatörler kendi stratejilerine göre en uygun ve en fazla bandı almak için yarışacak.

TÜRKİYE 5G'YE NE ZAMAN GEÇECEK?

Türkiye, 5G hizmetlerine 1 Nisan 2026 itibarıyla kademeli olarak başlayacak. İlk sinyaller büyük şehirlerde, özellikle Marmara Bölgesi'nde (Kocaeli, Bursa gibi) verilecek ve toplam kapsama bir yıl içinde tamamlanacak.

İhale sonrası altyapı çalışmaları hızlanarak 2026 sonuna kadar ülke genelinde erişim sağlanacak. Geçiş sürecinin ihalenin ardından hızlanması bekleniyor. 5G'ye geçiş ile birlikte 10 kat hız artışı ve yüzde 30 enerji tasarrufu gerçekleşecek.

5G'NİN AVANTAJLARI NELER?

5G, 4.5G'ye göre 10 kat hız ve düşük gecikme sunacak. Otonom sürüş, uzaktan ameliyat ve akıllı tarım mümkün kılacak.