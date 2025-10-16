Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye'de havası en kirli üç şehir belli oldu

Türkiye'de havası en kirli üç şehir belli oldu

Temiz Hava Hakkı Platformu'nun yayımladığı rapora göre geçen sene 62 bin kişi hava kirliliği kaynaklı sebeplerle hayatını kaybetti. Raporda, Türkiye'nin havası en kirli şehirlerine de yer verildi.

Hepsi havayı kirleten nedenler arasında durgun rüzgar, ısınma kaynaklı yakıt kullanımı ve egzoz yer alıyor. Temiz Hava Hakkı Platformu'nun raporuna göre hava kirliliğinin Türkiye ekonomisine zararı ise yılda 138 milyar dolar.

BİR YILDA 62 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

NTV'de yer alan habere göre Temiz Hava Hakkı Platformu Koordinatörü Deniz Gümüşel, 2024 yılında partikül madde olarak nitelendirilen kirletici nedeniyle Türkiye genelinde 62 bin kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Gümüşel, "Eğer kentleşmenin planlı bir şekilde ilerlemesini sağlayabilirsek, bu bedel hızlı bir şekilde Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlemiş olduğu kılavuz değerlere doğru indirilebilir ve karşılığında da ekonomik maliyet bu şekilde azaltılabilir." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de havası en kirli üç şehir belli oldu - 1. Resim

TÜRKİYE'DE HAVANIN EN KİRLİ OLDUĞU ÜÇ ŞEHİR

Raporda havası en kirli iller ise Iğdır, Erzincan ve Kütahya olarak sıralandı. İstanbul ve Ankara'da ise hava kalitesi hassas düzeyde bulunuyor.

Rapora göre, hava kirliliğinin düzeyi Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği seviyeye çekilirse Türkiye'de yılda en az 60 bin hayat kurtarılabilir.

