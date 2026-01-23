Kaydet

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı tarihlerde gerçekleşen klima hırsızlıklarına yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. 4 ev ile 7 iş yeri ve kurumdan yapılan hırsızlık olaylarını inceleyen ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak şüphelilerin T.A., A.Ş. ve E.A. olduğunu tespit etti. Klimaları söküp çaldıkları anlar anbean kaydedilen şahıslar, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

