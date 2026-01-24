DEM Parti'den 'Suriye' açıklaması: Mutabakata uyulmalı
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Suriye gündemine ilişkin konuştu. Hatimoğulları "Ortak mutabakata herkesin uyması gerekiyor. Sahada çatışma ve silahların konuşması Suriye'nin geleceği açısından son derece tehlikeli" dedi.
DEM Parti Eş Genel Başkanları, Suriye'deki ateşkesin uzatılmasını olumlu karşıladıklarını belirterek, mutabakata uyulması ve uygulanması çağrısı yaptı.
Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Hatimoğulları, Suriye'nin Haseke kentine gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgi verdi.
Suriye'de ateşkesin uzatılmasını son derece olumlu bulduklarını söyleyen Hatimoğulları, "Ortak mutabakata herkesin uyması gerekiyor. Sahada çatışma ve silahların konuşması Suriye'nin geleceği açısından son derece tehlikeli. Bu tür mutabakatlar savaş, saldırı, zaman kazanma ve oyalama taktiğine dönüşmemeli. Mutabakat hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır." diye konuştu.
Hatimoğulları, Suriye hükümetinin bütün kesimlere eşit yaklaşmasının önemine dikkati çekti.
Bakırhan ise ateşkese uyulması gerektiğini kaydetti.