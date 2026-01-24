DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları, Suriye gündemine ilişkin konuştu. Hatimoğulları "Ortak mutabakata herkesin uyması gerekiyor. Sahada çatışma ve silahların konuşması Suriye'nin geleceği açısından son derece tehlikeli" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Suriye gündemine ilişkin basın açıklaması yaptı.

Parti genel merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Hatimoğulları, Suriye'nin Haseke kentine gerçekleştirdikleri ziyarete ilişkin bilgi verdi.

ÖNERİLEN HABERLER EĞİTİM 2026 dünya sıralamasına Türkiye damgası! İşte listeye giren üniversiteler

Suriye'de ateşkesin uzatılmasını son derece olumlu bulduklarını söyleyen Hatimoğulları, "Ortak mutabakata herkesin uyması gerekiyor. Sahada çatışma ve silahların konuşması Suriye'nin geleceği açısından son derece tehlikeli. Bu tür mutabakatlar savaş, saldırı, zaman kazanma ve oyalama taktiğine dönüşmemeli. Mutabakat hayata geçirilmeli ve uygulanmalıdır." diye konuştu.

DEM Partiden Suriye açıklaması: Mutabakata uyulmalı

Hatimoğulları, Suriye hükümetinin bütün kesimlere eşit yaklaşmasının önemine dikkati çekti.

Bakırhan ise ateşkese uyulması gerektiğini kaydetti.

Haberle İlgili Daha Fazlası