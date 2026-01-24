Vodafone Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında voleybolseverleri dev bir derbi bekliyor. Fenerbahçe Medicana ile Eczacıbaşı Dynavit, lig sıralamasını doğrudan etkileyecek kritik mücadelede Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda karşı karşıya geliyor. Maçı tribünlerden takip edemeyecek taraftar için Fenerbahçe Medicana-Eczacıbaşı Dynavit maçı şifresiz yayın bilgileri belli oldu.

FENERBAHÇE MEDİCANA ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Vodafone Sultanlar Ligi’nin 18. haftasında oynanacak derbi mücadelesi, 24 Ocak Cumartesi günü sporseverlerle buluşacak. Karşılaşma, İstanbul’da bulunan TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak ve ilk servis saat 19.00’da atılacak.

Ev sahibi Fenerbahçe Medicana, ligde geride kalan 17 maçta aldığı 14 galibiyetle haftaya ikinci sırada giriyor. Sarı-lacivertli ekip seyirci desteğini de arkasına alarak zirveye uzanmak istiyor. Konuk ekip Eczacıbaşı Dynavit ise aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olmasına rağmen averajla üçüncü basamakta yer alıyor. Turuncu-beyazlılar, deplasmandan galibiyetle dönerek sıralamada avantaj yakalamak istiyor.

FENERBAHÇE MEDİCANA ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI HANGİ KANALDA?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren bu kritik derbi, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon başından takip etmek isteyen voleybolseverler, şifresiz yayın sayesinde mücadeleyi naklen olarak izleyebilecek.

SULTANLAR LİGİ'NDE PUAN DURUMU

Vodafone Sultanlar Ligi’nde zirve yarışı tüm hızıyla sürerken, 18. hafta itibarıyla VakıfBank liderliğini koruyor. Fenerbahçe Medicana ve Eczacıbaşı Dynavit ise aynı galibiyet sayısına sahip olmalarına rağmen puan farkıyla sırasıyla 2. ve 3. basamakta yer alıyor. Bugün oynanacak maçın ardından puan tablosu güncellenecek.

