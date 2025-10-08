Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Kupası'na Melissa Vargas damgası

Şampiyonlar Kupası'na Melissa Vargas damgası
2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Medicana'da milli yıldız Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.

2025 Voleybol Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nın şampiyonu Fenerbahçe Medicana, kupasını aldı.

Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

Kupayı 6. kez müzesine götüren sarı-lacivertli oyuncular, törende "Şampiyon Fenerbahçe" yazan tişörtler giydi.

ŞAMPİYONLAR KUPASI'NIN MVP'Sİ VARGAS

Fenerbahçe Medicana'nın pasör çaprazı Melissa Vargas, kupanın 2025'teki en değerli oyuncusu seçildi.

VakıfBank oyuncularına ikincilik, Fenerbahçeli oyunculara da şampiyonluk madalyalarının verilmesi sonrası kupa takdimine geçildi.

KUPA TÖRENİNDE BÜYÜK COŞKU

Sarı-lacivertli oyunculara kupayı, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Voleybolcular, aralarına katılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran ile beraber kupayı kaldırdı.

Fenerbahçe Medicana'nın oyuncuları ve teknik heyeti büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı.

İzmir'de gözaltına alınmıştı: Suç örgütü lideri Necati Coşkun Arabacı tutuklandı
