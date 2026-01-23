Yeni yayımlanan bir rapor, küresel trafik sıkışıklığının 2025’te yüzde 25’e yükseldiğini ortaya koydu. Tek bir sürücünün yıl boyunca İstanbul trafiğinde 112 saat kaybettiğini gösteren rapor, mega kentlerdeki ulaşım sorunlarını tüm detaylarıyla gözler önüne serdi. Peki en kötü trafiğe sahip metropoller arasında İstanbul kaçıncı sırada yer aldı?

DÜNYANIN EN KAPSAMLI TRAFİK ARAŞTIRMASI Küresel haritalama ve lokasyon teknolojileri şirketi TomTom, dünya trafik eğilimlerini analiz eden "15. TomTom Traffic Index" raporunu yayımladı. 2025 yılı verilerine dayanan rapor, dünya çapında 3,6 trilyon kilometrelik sürüşün analiz edildiği en kapsamlı trafik araştırması olma özelliğini taşıyor.

Bu yıl ilk kez küresel bir ortalama hesaplayan TomTom, dünyanın tamamında trafik sıkışıklığının bir önceki yıla göre 5 puan artarak yüzde 25’e yükseldiğini ortaya koydu. Bu artış yalnızca sürücüleri değil, şehir ekonomilerini, hava kalitesini ve altyapıların sürdürülebilirliğini de doğrudan etkiliyor. İşte dünyanın en yoğun trafiğine sahip 10 megakenti...

10. HAYDARABAD, HİNDİSTAN — YÜZDE 55,5 TRAFİK SIKIŞIKLIĞI Hayradabad'da ortalama trafik yoğunluğu yüzde 55,5’e ulaşıyor. Kentte araçların ortalama hızı saatte 18,4 km olurken, sürücüler yıl boyunca 123 saatlerini yoğun trafikte kaybediyor. 15 dakikalık bir sürüşte ortalama 4,6 km kat edilebiliyor.

9. SAO PAULO, BREZİLYA — YÜZDE 58,5 TRAFİK SIKIŞIKLIĞI Güney Amerika’nın en büyük metropollerinden São Paulo’da trafik yoğunluğu yüzde 58,5. Ortalama hız saatte 21,7 km, sürücülerin yıllık zaman kaybı ise 132 saat. Kentte 15 dakikada 5,4 km yol alınabiliyor.

8. CHENNAİ, HİNDİSTAN — YÜZDE 58,6 TRAFİK SIKIŞIKLIĞI Chennai’de trafik yoğunluğu yüzde 58,6 seviyesinde. Ortalama hız saatte 19,2 km ve sürücüler her yıl 132 saatini yoğun trafikte geçiriyor. 15 dakikalık ortalama sürüş mesafesi ise 4,8 km.

7. JAKARTA, ENDONEZYA — YÜZDE 59,8 TRAFİK SIKIŞIKLIĞI Endonezya’nın başkenti Jakarta’nın trafik sorunu kronikleşmiş durumda. Ortalama hız saatte 22,8 km, sürücüler yılda 125 saat kaybediyor. 15 dakikalık sürüş mesafesi 5,7 km.

6. YENİ DELHİ, HİNDİSTAN — YÜZDE 60,2 TRAFİK SIKIŞIKLIĞI Yeni Delhi’nin ortalama trafik yoğunluğu yüzde 60,2. Araçlar şehir içinde saatte 25 km hızla ilerleyebiliyor. Sürücüler yılda 104 saatini trafikte kaybediyor ve 15 dakikalık bir sürüşte ortalama 6,3 km yol gidiliyor.

5. İSTANBUL, TÜRKİYE — YÜZDE 62 TRAFİK SIKIŞIKLIĞI İstanbul, dünyanın en yoğun trafikli şehirlerinden biri olmayı sürdürüyor. Yüzde 62’lik trafik oranı, sürücülerin yılda 112 saatini kaybetmesine neden oluyor. Saatte 26,2 km ortalama hız ile ilk 10 içindeki en yüksek hızlardan birine sahip olsa da, nüfus yoğunluğu şehir içi hareketliliği zorlaştırıyor. İstanbul'da 15 dakikada ortalama 6,6 km yol alınabiliyor.

4. MUMBAİ, HİNDİSTAN — YÜZDE 63,2 TRAFİK SIKIŞIKLIĞI Mumbai’nin trafik yoğunluğu yüzde 63,2. Ortalama hız saatte 20,8 km, yıllık kayıp zaman 126 saat. Şehirde 15 dakikalık bir sürüşte ortalama 5,2 km yol gidilebiliyor.

3. BOGOTA, KOLOMBİYA — YÜZDE 69,6 TRAFİK SIKIŞIKLIĞI Bogota’da trafik sıkışıklığı yüzde 69,6 ile dünyanın en yükseklerinden biri. Ortalama hız saatte 18,9 km, yıllık zaman kaybı ise 153 saat. 15 dakikalık ortalama sürüş mesafesi 4,7 km.

2. BENGALURU, HİNDİSTAN — YÜZDE 74,4 TRAFİK SIKIŞIKLIĞI Bengaluru’da trafik yoğunluğu yüzde 74,4’e çıkmış durumda. Ortalama hız satte 16,6 km ile oldukça düşük. Sürücüler yılda 168 saatini trafiğe teslim ediyor. 15 dakikalık sürüşte sadece 4,2 km kat edilebiliyor.

1. MEXİCO CİTY, MEKSİKA — YÜZDE 75,9 TRAFİK SIKIŞIKLIĞI Listenin zirvesinde Mexico City yer alıyor. Yüzde 75,9’luk trafik yoğunluğu, sürücülerin yılda 184 saat, yani yaklaşık 7,5 gününü trafikte geçirmesi anlamına geliyor. Ortalama hız saatte 17,4 km, 15 dakikalık sürüş mesafesi ise 4,4 km.

