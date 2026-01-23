Araştırmacılar, 410 milyon yıl önce yaşamış ve 8 metre yüksekliğe ulaşan, daha önce mantar olduğu sanılan 'Prototaxites' adlı yeni bir hayat formunun keşfedildiğini duyurdu. 165 yıllık bir tartışmaya son veren yeni keşif, gezegenimizdeki ilk yaşam formlarına dair bilinenlere yeni bir bakış açısı getirdi.

Bilim dünyası, Dünya üzerinde bir zamanlar var olmuş, yaklaşık 8 metre gibi devasa bir yüksekliğe ulaşan yeni bir hayat formunun keşfiyle sarsıldı.

NE ZAMAN YAŞADI? 'Prototaxites' adı verilen bu organizma, günümüzden yaklaşık 410 milyon yıl önce yeryüzünde yaşadı ve 360 milyon yıl önce nesli tükendi.

165 YILLIK TARTIŞMAYA SON VERDİ Uzun yıllardır mantar türü olduğu düşünülen bu gizemli organizma hakkındaki 165 yıllık tartışma, İskoçya Ulusal Müzeleri'nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir fosil analizi sayesinde son buldu.





Araştırma sonuçlarına göre Prototaxites, ne bir hayvan, ne bir mantar ne de bir bitki: aksine, 'tamamen soyu tükenmiş bir hayat dalına' ait.

Çalışmanın eş yazarlarından Dr. Sandy Hetherington, "Prototaxites hakkındaki 165 yıldır süren tartışmada önemli bir adım atmak gerçekten heyecan verici. Bunlar, artık bildiğimiz şekliyle hayat değiller. Anatomik ve kimyasal özellikleri, mantar veya bitki yaşamından tamamen farklı ve bu da onların, tamamen yok olmuş bir evrimsel yaşam koluna ait olduğunu gösteriyor" dedi.

FOSİLLER NEREDE BULUNDU? Dev organizmanın fosili, İskoçya Aberdeenshire'daki Rhynie yakınlarında bulunan ve sedimanter bir tortu yatağı olan Rhynie çörtünde keşfedildi. Çalışmanın bir diğer eş yazarı Dr. Corentin Loron, Rhynie çörtünün önemini vurgulayarak, "Burası dünyanın en eski, fosilleşmiş karasal ekosistemlerinden biri ve korunma kalitesi sayesinde moleküler verilere makine öğrenimi gibi yenilikçi yaklaşımları uygulayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Araştırmacılar, yeni çalışmalarında fosilin hem kimyasal yapısını hem de anatomisini analiz ederek, hangi hayat formuna uyduğunu anlamaya çalıştı. Elde edilen bulgular, Prototaxites'in Dünya'da artık bulunmayan tamamen farklı bir hayat formu olduğu teorisini destekledi.

Çalışmanın eş baş yazarlarından Laura Cooper, "Önceki araştırmacılar Prototaxites'i diğer büyük karmaşık hayat formlarının dışında tuttuğu için, Prototaxites'in ayrı ve artık tamamen yok olmuş karmaşık bir hayat soyuna ait olduğu sonucuna vardık.Prototaxites, hayatın büyük ve karmaşık organizmalar inşa etme yolunda yaptığı bağımsız bir deneyi temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

Diğer taraftan, fosil, araştırmanın ardından İskoçya Ulusal Müzeleri'nin Edinburgh'daki koleksiyonlarına eklendi. Dr. Nick Fraser, bu tür örneklerin müze koleksiyonlarının bilimsel araştırmadaki değerini gösterdiğini belirtti.

