Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 5G hangi telefonlarla uyumlu? Bakan Uraloğlu süreci açıkladı

5G hangi telefonlarla uyumlu? Bakan Uraloğlu süreci açıkladı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
5G hangi telefonlarla uyumlu? Bakan Uraloğlu süreci açıkladı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin 5G'ye geçişi hız kazanırken, mevcut cihazların uyumluluğu gündeme geliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamaları ile süreci netleşirdi. Yüksek hız ve düşük gecikme vaat eden 5G destekleyen ve uyumlu telefonlar merak ediliyor.

5G ihalesinin yarın yapılmasıyla Türkiye, mobil iletişimde yeni bir çağa adım atarken, Bakan Uraloğlu'nun canlı testleri ve açıklamaları dikkat çekti. 5G hangi telefonlarla uyumlu araştırılıyor. 

5G HANGİ TELEFONLARLA UYUMLU?

5G teknolojisi, belirli modem ve anten özelliklerine sahip akıllı telefonlarla uyumlu çalışıyor; bu cihazlar, Sub-6 GHz ve mmWave frekans bantlarını destekleyerek yüksek hızlara erişim sağlıyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, Türkiye'deki 85 milyon abonenin yüzde 26'sı, yani 22 milyon cihazı 5G'ye hazır. Bu, son yıllarda piyasaya sürülen üst ve orta segment modelleri kapsıyor. 

Apple'ın iPhone 12 ve sonrası modelleri, Samsung'un Galaxy S20 ve sonraki serileri gibi cihazlar uyumlu. 

5G hangi telefonlarla uyumlu? Bakan Uraloğlu süreci açıkladı - 1. Resim

5G DESTEKLEYEN TELEFONLAR

5G destekleyen telefonlar, Snapdragon 865 ve üstü işlemciler gibi 5G modem entegreli modellerle sınırlı tutuluyor. Bu cihazlar, yüksek bant genişliği ve çoklu bağlantı kapasitesiyle öne çıkıyor. 22 milyon uyumlu cihaz arasında Samsung, Apple, Xiaomi ve Huawei gibi markaların son serileri yer alıyor. 

5G hangi telefonlarla uyumlu? Bakan Uraloğlu süreci açıkladı - 2. Resim

ESKİ TELEFONLAR 5G'Yİ DESTEKLEMİYOR MU?

2G ve 3G tabanlı cihazlar, yalnızca sesli iletişim ve kısa mesaj iletiminde kullanılabiliyor. Bu nedenle bu telefonlar 5G ağlarına bağlanamayacak. 4,5G cihazlar ise altyapı olarak uyumlu SIM kartlara sahip olduklarında 5G’ye geçişte avantaj sağlayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Pakistan, Afganistan'la geçici süreliğine ateşkes ilan etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladı - HaberlerYDS/2 geç başvurusu nasıl yapılacak? Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) geç başvuruları başladıSahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti! - HaberlerSahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti!15 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Açıklama geldi! - Haberler15 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Açıklama geldi!15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek?Ben Onun Annesiyim dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak? - HaberlerBen Onun Annesiyim dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak?Ocak tatili ne zaman? 2025-2026 15 günlük yarı yıl tatili belli oldu - HaberlerOcak tatili ne zaman? 2025-2026 15 günlük yarı yıl tatili belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...