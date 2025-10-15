5G hangi telefonlarla uyumlu? Bakan Uraloğlu süreci açıkladı

5G ihalesinin yarın yapılmasıyla Türkiye, mobil iletişimde yeni bir çağa adım atarken, Bakan Uraloğlu'nun canlı testleri ve açıklamaları dikkat çekti. 5G hangi telefonlarla uyumlu araştırılıyor.

5G HANGİ TELEFONLARLA UYUMLU?

5G teknolojisi, belirli modem ve anten özelliklerine sahip akıllı telefonlarla uyumlu çalışıyor; bu cihazlar, Sub-6 GHz ve mmWave frekans bantlarını destekleyerek yüksek hızlara erişim sağlıyor. Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarına göre, Türkiye'deki 85 milyon abonenin yüzde 26'sı, yani 22 milyon cihazı 5G'ye hazır. Bu, son yıllarda piyasaya sürülen üst ve orta segment modelleri kapsıyor.

Apple'ın iPhone 12 ve sonrası modelleri, Samsung'un Galaxy S20 ve sonraki serileri gibi cihazlar uyumlu.

5G DESTEKLEYEN TELEFONLAR

5G destekleyen telefonlar, Snapdragon 865 ve üstü işlemciler gibi 5G modem entegreli modellerle sınırlı tutuluyor. Bu cihazlar, yüksek bant genişliği ve çoklu bağlantı kapasitesiyle öne çıkıyor. 22 milyon uyumlu cihaz arasında Samsung, Apple, Xiaomi ve Huawei gibi markaların son serileri yer alıyor.

ESKİ TELEFONLAR 5G'Yİ DESTEKLEMİYOR MU?

2G ve 3G tabanlı cihazlar, yalnızca sesli iletişim ve kısa mesaj iletiminde kullanılabiliyor. Bu nedenle bu telefonlar 5G ağlarına bağlanamayacak. 4,5G cihazlar ise altyapı olarak uyumlu SIM kartlara sahip olduklarında 5G’ye geçişte avantaj sağlayacak.