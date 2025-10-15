Ocak tatili ne zaman? 2025-2026 15 günlük yarı yıl tatili belli oldu

MEB’in resmi takvimiyle açıklanan 2025-2026 eğitim yılı, uyum eğitimlerinden yaz tatiline kadar tüm önemli tarihleri kapsıyor. Bu kapsamda Ocak tatili ne zaman araştırılırken ara tatil tarihleri de belli oldu.

OCAK TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim öğretim yılında Ocak tatili olarak bilinen yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi günü başlayıp 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek.

12 iş gününü kapsayan tatil, hafta sonlarıyla birlikte toplam 15 güne ulaşıyor. 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tatile girilirken ikinci dönem dersleri 2 şubat 2026 Pazartesi günü dersler yeniden başlayacak.

KASIM ARA TATİL TARİHİ

Kasım ayı ara tatili, 2025-2026 eğitim yılında 10-18 Kasım 2025 tarihleri arasında uygulanacak. Beş iş gününü kapsayan ara, 8-9 Kasım hafta sonuyla birleşerek toplam 9 güne çıkıyor ve 18 Kasım Pazar günü bitiyor.

2025-2026 MEB AKADEMİK TAKVİMİ

2025-2026 MEB akademik takvimi, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü öğretmenlerin mesleki çalışmalarıyla başladı. 8 Eylül 2025 Pazartesi günü okul öncesi ve ilkokul öğrencileri başlarken ortaokul 5. sınıflar ile lise 9. sınıflar için 1-5 Eylül arası uyum eğitimleri düzenlendi.

Birinci dönem 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerle sona erecek. İkinci dönem ise 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayıp 26 Haziran 2026 Cuma günü başlayacak. Yaz tatili ise 27 Haziran'dan itibaren devam edecek.

İlk ara tatil 10-18 Kasım tarihleri arasında, ikinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak.

2025-2026 OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

Okullar, 26 Haziran 2026 Cuma günü kapanıyor.