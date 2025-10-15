Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Kayınpederinden öğrendiği mirası yaşatıyor! Kilosu 1750 TL, sipariş yağıyor

Kayınpederinden öğrendiği mirası yaşatıyor! Kilosu 1750 TL, sipariş yağıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Kayınpederinden öğrendiği mirası yaşatıyor! Kilosu 1750 TL, sipariş yağıyor
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mürvet Gürses, kayınpederinden miras kalan geleneksel yöntemle 30 yıldır konik sepetlerde organik bal üretiyor. Suni petek ve şeker kullanmadan ürettiği doğal bal, lezzeti ve kalitesiyle dikkat çekerken kilogramı 1750 liradan alıcı buluyor.

Kuştepe köyünde evinin bahçesinde konik sepetlerle bal üreten Mürvet Gürses, bugünlerde yoğun bal mesaisine devam ediyor.

KİLOSU 1750 TL'DEN ALICI BULUYOR

Sepet içerisinde arılar tarafından organik olarak oluşturularak balla doldurulan petekler, hasat zamanı geldiğinde Gürses tarafından alınıyor. Gürses, suni petek kullanılan bala göre kalitesi ve lezzetiyle ön plana çıkan sepet balın kilogramını 1750 liradan satışa sunuyor.

Kayınpederinden öğrendiği mirası yaşatıyor! Kilosu 1750, sipariş yağıyor - 1. Resim

SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Siparişleri tam anlamıyla karşılayamayan Gürses, gelecek yıl sepet sayısını artırmayı planlıyor.

“SUNİ PETEK KOYMUYORUZ, KENDİ PETEĞİNİ YAPIYOR”

Mürvet Gürses, çocukluğunda korktuğu arılarla şimdi arkadaş gibi olduğunu söyledi. Arıcılığı kayınpederinden öğrendiğini anlatan Gürses, 30 yıldır organik bal ürettiğini belirtti.

Kayınpederinden öğrendiği şekilde üretimini sürdürdüğünü ifade eden Gürses, "Balı makineyle değil, elle sıkıp süzüyorum. Bazen peteğiyle muhafaza ediyorum. Bu bal kaliteli çünkü arı kendi peteğini kendi yapıyor. Suni petek koymuyoruz, arı kendi peteğini yapıyor. Bu peteği yiyebilirsin ağzında eriyor zaten yerken. Kendi kendine yapıyorlar, besleme yok, şeker yok, hiçbir şey yok" diye konuştu.
Gürses, bu yıl oğul veren sepetlerdeki arının güçlenmesi için mevcut balı almadığını dile getirdi.

Kayınpederinden öğrendiği mirası yaşatıyor! Kilosu 1750, sipariş yağıyor - 2. Resim

DİĞER ARILAR UYANMADAN ALIYOR

Bal mesaisinin zorlu olduğunu anlatan Gürses, "Sabah erken kalkıyorum, bir günde 2-3 sepetten bal alıyorum. Yavaş yavaş birden alamıyorsun çünkü diğer arılar uyanıyor, uyananlar rahatsız ediyor diğerlerini. Rahatsız etmeden, diğer arılar hiç anlamadan sabah erken alıyorum" dedi.

Gürses, sepette üretilen balı herkesin beğendiğini ancak talebe yetişemediğini dile getirdi.

Kayınpederinden öğrendiği mirası yaşatıyor! Kilosu 1750, sipariş yağıyor - 3. Resim

KURAKLIK VURDU, VERİM YARIYA DÜŞTÜ

Geçen yaz etkili olan kuraklık nedeniyle verimin düştüğünü belirten Gürses, "Bazen sepetim dopdolu oluyor, 40-50 kilogram bal alıyorum. Bu yıl 15-20 kilogram aldım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Sakıncalı dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Özge Özpirinççi ve Salih Bademci başrolde!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
"Terörsüz Türkiye" vurgusu turistleri Diyarbakır'a çekti! "Herkese gönül rahatlığıyla tavsiye ediyorum" - Yaşam"Terörsüz Türkiye" vurgusu turistleri Diyarbakır'a çekti!Yalova'da susuzluk alarmı! Kente su sağlayan barajda tehlike çanları çalıyor - Yaşam300 bin nüfuslu kentte susuzluk alarmı verildi!İki yılda bir yetişiyor! Herkes bilmiyor, üvez meyvesi çürüyünce yeniyor - YaşamBu meyveyi yemek için çürümesini bekliyorlar6 Şubat depremi hayatını kararttı! 3 yıldır evden çıkmıyor, banyo yapmıyor, tırnak kesmiyor... - YaşamNe banyo yapıyor ne tırnak kesiyorİsmini elinde tutuyor, söylemesi 20 dakika sürüyor! Guinness rekortmeni oldu - Yaşamİsmi elinde! Söylemesi 20 dakika sürüyorRize'de görüntülenen beyaz ayının sırrı çözüldü! "Kutup ayısı sanmayın" - YaşamRize'de görüntülenen beyaz ayının sırrı çözüldü
Sonraki Haber Yükleniyor...