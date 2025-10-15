Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti!

Sahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

NOW TV’nin merakla izlenen dizisi Sahtekarlar, yayınlandığı ilk bölümle izleyici karşısına çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise Sahtekarlar 2. bölüm ne zaman yayınlanacak, yeni bölümde neler olacak merak ediliyor.

Sahtekarlar 2. bölüm heyecanla bekleniyor! Ay Yapım imzası taşıyan dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Başrolleri Burak Deniz ve Hilal Altınbilek paylaşırken, dizide ayrıca Haluk Bilginer, Tamer Levent, Perihan Savaş, Elçin Afacan, Uğur Aslan, Yüsra Geyik, Can Bartu Arslan ve Ersin Arıcı gibi deneyimli isimler de rol alıyor.

Sahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti! - 1. Resim

SAHTEKARLAR 2. BÖLÜM NE ZAMAN? 

Dizinin ilk bölümü 12 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de ekranlara geldi. Yapım ekibi, dizinin yeni bölümlerinin her hafta Pazar günü yayınlanacağını duyurdu.

Sahtekarlar 2. bölüm 19 Ekim Pazar günü ekranlara gelecek.

Sahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti! - 2. Resim

SAHTEKARLAR 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin ilk bölümünde, usta dolandırıcı Reyhan ile idealist avukat Ertan Aydın yolları kesişiyor. Ertan, babası Kadir Aydın’la birlikte davalarda müvekkillerinin lehine sonuç almak için etik sınırları zorlayan yöntemler kullanıyor.

Aslı’nın tutuklanması üzerine yeni bir çözüm arayışına giren ikili, Hidayet Bakizade’nin yıllardır görmediği kızını bulma talimatıyla karşılaşıyor. Kadir’in kalp krizi sonucu ölümü, Ertan’ı babasının bıraktığı ipuçlarıyla yüzleştiriyor.

Ertan, Aslı’nın yerine geçebilecek kişi olarak Asya Madran ile tanışıyor. Ailesinin sorumluluklarını üstlenen ve küçük dolandırıcılıklar yapan Asya, kardeşi Taha’nın borçları yüzünden zor durumda kalınca Ertan’ın teklifini kabul ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AK Parti'de gündem trafik cezaları düzenlemesi! Detayları Bakan Yerlikaya anlattı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
15 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Açıklama geldi! - Haberler15 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Açıklama geldi!15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek? - Haberler15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek?Ben Onun Annesiyim dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak? - HaberlerBen Onun Annesiyim dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak?Ocak tatili ne zaman? 2025-2026 15 günlük yarı yıl tatili belli oldu - HaberlerOcak tatili ne zaman? 2025-2026 15 günlük yarı yıl tatili belli olduSakıncalı dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Özge Özpirinççi ve Salih Bademci başrolde! - HaberlerSakıncalı dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Özge Özpirinççi ve Salih Bademci başrolde!Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde! - HaberlerSahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!
Sonraki Haber Yükleniyor...