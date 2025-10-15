Sahtekarlar 2. bölüm ne zaman? Oyuncu kadrosu ile dikkat çekti!

Sahtekarlar 2. bölüm heyecanla bekleniyor! Ay Yapım imzası taşıyan dizi, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri haline geldi. Başrolleri Burak Deniz ve Hilal Altınbilek paylaşırken, dizide ayrıca Haluk Bilginer, Tamer Levent, Perihan Savaş, Elçin Afacan, Uğur Aslan, Yüsra Geyik, Can Bartu Arslan ve Ersin Arıcı gibi deneyimli isimler de rol alıyor.

SAHTEKARLAR 2. BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin ilk bölümü 12 Ekim Pazar akşamı saat 20.00’de ekranlara geldi. Yapım ekibi, dizinin yeni bölümlerinin her hafta Pazar günü yayınlanacağını duyurdu.

Sahtekarlar 2. bölüm 19 Ekim Pazar günü ekranlara gelecek.

SAHTEKARLAR 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dizinin ilk bölümünde, usta dolandırıcı Reyhan ile idealist avukat Ertan Aydın yolları kesişiyor. Ertan, babası Kadir Aydın’la birlikte davalarda müvekkillerinin lehine sonuç almak için etik sınırları zorlayan yöntemler kullanıyor.

Aslı’nın tutuklanması üzerine yeni bir çözüm arayışına giren ikili, Hidayet Bakizade’nin yıllardır görmediği kızını bulma talimatıyla karşılaşıyor. Kadir’in kalp krizi sonucu ölümü, Ertan’ı babasının bıraktığı ipuçlarıyla yüzleştiriyor.

Ertan, Aslı’nın yerine geçebilecek kişi olarak Asya Madran ile tanışıyor. Ailesinin sorumluluklarını üstlenen ve küçük dolandırıcılıklar yapan Asya, kardeşi Taha’nın borçları yüzünden zor durumda kalınca Ertan’ın teklifini kabul ediyor.