Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek?

15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon&#039;da elektrikler ne zaman gelecek?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzon'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Çoruh EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde işletme bakım çalışmaları kapsamında elektrikler geçici olarak kesilecek. İşte kesintinin yaşanacağı ilçeler ve saatleri...

Çoruh EDAŞ, Trabzon'un Akçaabat, Of ve Araklı ilçelerinde 15 Ekim 2025 tarihinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bahsi geçen mahallelerde elektrikler belli bir süre verilmeyecektir. 

Trabzon elektrik kesintisine dair detaylar bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 

15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek? - 1. Resim

TRABZON'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

15 Ekim Trabzon'da elektrik kesintisi yaşanıyor. Akçaabat'tın bazı mahallerinde sabah 06:00'dan 14:00'a kadar, Of'ta 09:00'dan 16:00'a kadar, Araklı'da ise 09:30'dan 16:00'a kadar sürecek. Kesintilerin bitmesinin ardından belirtilen saatlerde elektrikler yeniden verilecektir. 

15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek? - 2. Resim

15 EKİM TRABZON ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

İlİlçeMahalleTarihBaşlangıç SaatiBitiş SaatiKesinti Nedeni
TrabzonAkçaabatKayalar Mah.15.10.202506:0014:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatSalacık Mah.15.10.202506:0014:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatKaleönü Mah.15.10.202506:0014:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatKavaklı Mah.15.10.202506:0014:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatYeni Mah.15.10.202506:0014:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatMersin Mah.15.10.202506:0014:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatYeniköy Mah.15.10.202506:0014:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatTütüncüler Mah.15.10.202506:0014:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatOrtaköy Mah.15.10.202506:0006:15İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatKavaklı Mah.15.10.202506:0006:15İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatYeni Mah.15.10.202506:0006:15İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatDarıca Mah.15.10.202506:0006:15İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatMeşeli Mah.15.10.202506:0006:15İşletme Bakım Çalışması
TrabzonOfSalacık Mah.15.10.202509:0016:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonOfGüresen Mah.15.10.202509:0016:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonOfKumludere Mah.15.10.202509:0016:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonOfSarıbey Mah.15.10.202509:0016:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonOfEsenköy Mah.15.10.202509:0016:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAraklıEskipazar Mah.15.10.202509:3016:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAraklıKayacık Mah.15.10.202509:3016:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAraklıÇamlıktepe Mah.15.10.202509:3016:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatKavaklı Mah.15.10.202513:4514:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatYeni Mah.15.10.202513:4514:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatDarıca Mah.15.10.202513:4514:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatMeşeli Mah.15.10.202513:4514:00İşletme Bakım Çalışması
TrabzonAkçaabatSalacık Mah.15.10.202513:4514:00İşletme Bakım Çalışması

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yüzünü gizleyip, sokağa çıktı! Fenerbahçeli yıldızın çabası yetmedi15 bin öğretmen atanacak! Başvuru tarihi belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ben Onun Annesiyim dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak? - HaberlerBen Onun Annesiyim dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir, ne zaman başlayacak?Ocak tatili ne zaman? 2025-2026 15 günlük yarı yıl tatili belli oldu - HaberlerOcak tatili ne zaman? 2025-2026 15 günlük yarı yıl tatili belli olduSakıncalı dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Özge Özpirinççi ve Salih Bademci başrolde! - HaberlerSakıncalı dizisi oyuncuları kim, konusu ne? Özge Özpirinççi ve Salih Bademci başrolde!Sahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde! - HaberlerSahtekarlar dizisi uyarlama mı, nerede çekiliyor, senaristi kim? Güçlü oyuncu kadrosu ile gündemde!Handan İnci Elçi öldü mü, yaşıyor mu? MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin akıbeti merak ediliyor - HaberlerHandan İnci Elçi öldü mü, yaşıyor mu? MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi'nin akıbeti merak ediliyorFatih Ürek öldü mü, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı! - HaberlerFatih Ürek öldü mü, sağlık durumu nasıl, hastalığı nedir? Kalp krizi sonrası hastaneye kaldırıldı!
Sonraki Haber Yükleniyor...