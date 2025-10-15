15 Ekim Trabzon elektrik kesintisi programı: Çoruh EDAŞ duyurdu, Trabzon'da elektrikler ne zaman gelecek?
Trabzon'da 15 Ekim 2025 Çarşamba günü planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Çoruh EDAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde işletme bakım çalışmaları kapsamında elektrikler geçici olarak kesilecek. İşte kesintinin yaşanacağı ilçeler ve saatleri...
Çoruh EDAŞ, Trabzon'un Akçaabat, Of ve Araklı ilçelerinde 15 Ekim 2025 tarihinde planlı elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bahsi geçen mahallelerde elektrikler belli bir süre verilmeyecektir.
Trabzon elektrik kesintisine dair detaylar bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
TRABZON'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?
15 Ekim Trabzon'da elektrik kesintisi yaşanıyor. Akçaabat'tın bazı mahallerinde sabah 06:00'dan 14:00'a kadar, Of'ta 09:00'dan 16:00'a kadar, Araklı'da ise 09:30'dan 16:00'a kadar sürecek. Kesintilerin bitmesinin ardından belirtilen saatlerde elektrikler yeniden verilecektir.
15 EKİM TRABZON ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI
|İl
|İlçe
|Mahalle
|Tarih
|Başlangıç Saati
|Bitiş Saati
|Kesinti Nedeni
|Trabzon
|Akçaabat
|Kayalar Mah.
|15.10.2025
|06:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Salacık Mah.
|15.10.2025
|06:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Kaleönü Mah.
|15.10.2025
|06:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Kavaklı Mah.
|15.10.2025
|06:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Yeni Mah.
|15.10.2025
|06:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Mersin Mah.
|15.10.2025
|06:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Yeniköy Mah.
|15.10.2025
|06:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Tütüncüler Mah.
|15.10.2025
|06:00
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Ortaköy Mah.
|15.10.2025
|06:00
|06:15
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Kavaklı Mah.
|15.10.2025
|06:00
|06:15
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Yeni Mah.
|15.10.2025
|06:00
|06:15
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Darıca Mah.
|15.10.2025
|06:00
|06:15
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Meşeli Mah.
|15.10.2025
|06:00
|06:15
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Of
|Salacık Mah.
|15.10.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Of
|Güresen Mah.
|15.10.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Of
|Kumludere Mah.
|15.10.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Of
|Sarıbey Mah.
|15.10.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Of
|Esenköy Mah.
|15.10.2025
|09:00
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Araklı
|Eskipazar Mah.
|15.10.2025
|09:30
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Araklı
|Kayacık Mah.
|15.10.2025
|09:30
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Araklı
|Çamlıktepe Mah.
|15.10.2025
|09:30
|16:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Kavaklı Mah.
|15.10.2025
|13:45
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Yeni Mah.
|15.10.2025
|13:45
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Darıca Mah.
|15.10.2025
|13:45
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Meşeli Mah.
|15.10.2025
|13:45
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
|Trabzon
|Akçaabat
|Salacık Mah.
|15.10.2025
|13:45
|14:00
|İşletme Bakım Çalışması
