Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi: Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?

Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi: Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi: Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İnegöl, Gemlik, Mustafa Kemal Paşa, Yenişehir, Orhangazi, Osmangazi, Nilüfer ve daha birkaç ilçede 2-5 Ekim arası elektrik kesintisi yaşanacak. Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi ise UEDAŞ tarafından vatandaşlar ile paylaşıldı.

Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. UEDAŞ'ın açıklamasına göre 2-5 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Gemlik, Mustafa Kemal Paşa ve diğer ilçelerde belirli saatlerde enerji verilemeyecek.

Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi: Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak? - 1. Resim

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa elektrik kesintisi il genelinde sabah saatlerinde başlayacak. Çoğu bölgede öğleye doğru 13.00-14.00 saatlerinde elektriklerin yeniden verilmesi planlanıyor. Bazı ilçelerde ise akşamüstüne kadar süren çalışmalar sebebiyle kesintilerin 17.00-18.00 civarında sonlanması bekleniyor.

UEDAŞ, programlı kesintilerin saatlerinde değişiklik olabileceğini ve vatandaşların kesinti öncesinde hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi: Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak? - 2. Resim

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

Planlı kesinti programına göre Bursa’nın farklı ilçelerinde 2-5 Ekim tarihleri arasında belirli mahallelerde elektrik olmayacak. İnegöl, Gemlik, Mustafa Kemal Paşa, Yenişehir ve Orhangazi gibi büyük ilçelerin yanı sıra, merkezde yer alan Osmangazi ve Nilüfer’de de şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacak.

Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi: Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak? - 3. Resim

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerdeki güncel elektrik kesintisi bilgilerini UEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. 2-5 Ekim tarihli kesinti listesi için UEDAŞ kesinti sorgulama sayfası olan https://www.uedas.com.tr/tr/kesintiler ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TÜİK bu istatistikleri ilk kez yayınladı: Türkiye'nin yapay zeka kullanma tablosu ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler? - HaberlerMaymunlar Cehennemi: Şafak Vakti konusu nedir, oyuncuları kimler?2 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı? - Haberler2 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu! Çeyrek altını kim kazandı?Deprem uzmanı Süleyman Pampal 1766’yı hatırlattı: Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem mi olacak? - HaberlerDeprem uzmanı Süleyman Pampal 1766’yı hatırlattı: Marmara’da 7 büyüklüğünde deprem mi olacak?Sturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Halil Umut Meler müsabakanın hakemi oldu! - HaberlerSturm Graz - Rangers maçı hangi kanalda, saat kaçta? Halil Umut Meler müsabakanın hakemi oldu!Bu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var? Veliaht'a geri sayım başladı - HaberlerBu akşam hangi dizilerin yeni bölümü var? Veliaht'a geri sayım başladı3 Ekim Kocaeli'de okullar tatil mi? Yarın Kocaeli'de okullara deprem tatili olup olmayacağı gündemde - Haberler3 Ekim Kocaeli'de okullar tatil mi? Yarın Kocaeli'de okullara deprem tatili olup olmayacağı gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...