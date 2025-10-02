Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi: Bursa’da elektrikler ne zaman gelecek, hangi ilçelerde kesinti olacak?

Bursa elektrik kesintisi 2-5 Ekim listesi vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. UEDAŞ'ın açıklamasına göre 2-5 Ekim tarihleri arasında Osmangazi, Gemlik, Mustafa Kemal Paşa ve diğer ilçelerde belirli saatlerde enerji verilemeyecek.

BURSA'DA ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

Bursa elektrik kesintisi il genelinde sabah saatlerinde başlayacak. Çoğu bölgede öğleye doğru 13.00-14.00 saatlerinde elektriklerin yeniden verilmesi planlanıyor. Bazı ilçelerde ise akşamüstüne kadar süren çalışmalar sebebiyle kesintilerin 17.00-18.00 civarında sonlanması bekleniyor.

UEDAŞ, programlı kesintilerin saatlerinde değişiklik olabileceğini ve vatandaşların kesinti öncesinde hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

HANGİ İLÇELERDE ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK?

Planlı kesinti programına göre Bursa’nın farklı ilçelerinde 2-5 Ekim tarihleri arasında belirli mahallelerde elektrik olmayacak. İnegöl, Gemlik, Mustafa Kemal Paşa, Yenişehir ve Orhangazi gibi büyük ilçelerin yanı sıra, merkezde yer alan Osmangazi ve Nilüfer’de de şebeke yenileme ve bakım çalışmaları yapılacak.

BURSA ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA

Vatandaşlar yaşadıkları bölgelerdeki güncel elektrik kesintisi bilgilerini UEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecek. 2-5 Ekim tarihli kesinti listesi için UEDAŞ kesinti sorgulama sayfası olan https://www.uedas.com.tr/tr/kesintiler ziyaret edilebiliyor.