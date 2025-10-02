Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin&#039;de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı
Mersin, Su Kesintisi, Mezitli, Tarsus, Anamur, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

MESK, su kesinti listesini paylaştı. Buna göre, Mersin'de farklı bölgelerde 9 ayrı su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar, kesintilerin ne zaman sona ereceğini ve suların ne zaman geleceğini araştırıyor.

Mersin'de belirli aralıklarla gerçekleştirilen planlı su kesintileri, vatandaşların günlük hayatını direkt olarak etkiliyor. MESKİ'nin yayımladığı duyurular, kesintilerden haberdar olmak isteyen Mersinliler tarafından dikkatlice takip ediliyor.

İlçe, mahalle ve sokak düzeyindeki ayrıntılı olarak açıklanan kesinti takvimi, hangi bölgelerde ve hangi saatlerde suyun verilemeceğini açıklığa kavuşturuyor. 

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 1. Resim

MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

2 Ekim 2025 Perşembe günü Mersin'in Tarsus, Mezitli, Anamur, Yenişehir, Toroslar, Erdemli, Mezitli, Erdemli ve Barbaros ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Suların gün içinde gelmesi bekleniyor.

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 2. Resim

 2 EKİM MESKİ SU KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 3. Resim

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 4. Resim

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 5. Resim

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 6. Resim

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 7. Resim

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 8. Resim

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 9. Resim

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 10. Resim

MERSİN MEZİTLİ SU KESİNTİSİ

2 Ekim 2025 Perşembe günü, Mersin'in Mezitli ilçesinde Çeşmeli Mahallesi, Sarıyer Caddesi'nde, otoban çalışması sırasında meydana gelen ana hat arızası nedeniyle 11:00-17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ Su Kesintisi Sorgulama ekranı - 11. Resim

2 EKİM MERSİN SU KESİNTİ LİSTESİ

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meloni'den Sumud Filosu ile ilgili skandal sözler: Filistin halkına faydası yokİstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DUS sınav giriş belgesi ekranı: DUS sınav yerleri belli oldu! 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta? - HaberlerDUS sınav giriş belgesi ekranı: DUS sınav yerleri belli oldu! 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta?İstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut projesi ne zaman başlayacak? - Haberlerİstanbul'da TOKİ kiralık sosyal konut projesi ne zaman başlayacak?İpek Filiz Yazıcı kimdir, hangi dizilerde oynadı? - Haberlerİpek Filiz Yazıcı kimdir, hangi dizilerde oynadı?Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İddiaya dair açıklama yapıldı! - HaberlerHalil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İddiaya dair açıklama yapıldı!Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2025-2026 sınav takvimi belli oldu - HaberlerAçık öğretim lise sınavları ne zaman? 2025-2026 sınav takvimi belli olduMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var! - HaberlerMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var!
Sonraki Haber Yükleniyor...