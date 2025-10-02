Mersin Mezitli su kesintisi: Mersin'de sular ne zaman gelecek? 2 Ekim MESKİ su kesintisi sorgulama ekranı

Mersin'de belirli aralıklarla gerçekleştirilen planlı su kesintileri, vatandaşların günlük hayatını direkt olarak etkiliyor. MESKİ'nin yayımladığı duyurular, kesintilerden haberdar olmak isteyen Mersinliler tarafından dikkatlice takip ediliyor.

İlçe, mahalle ve sokak düzeyindeki ayrıntılı olarak açıklanan kesinti takvimi, hangi bölgelerde ve hangi saatlerde suyun verilemeceğini açıklığa kavuşturuyor.

MERSİN'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

2 Ekim 2025 Perşembe günü Mersin'in Tarsus, Mezitli, Anamur, Yenişehir, Toroslar, Erdemli, Mezitli, Erdemli ve Barbaros ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Suların gün içinde gelmesi bekleniyor.

MERSİN MEZİTLİ SU KESİNTİSİ

2 Ekim 2025 Perşembe günü, Mersin'in Mezitli ilçesinde Çeşmeli Mahallesi, Sarıyer Caddesi'nde, otoban çalışması sırasında meydana gelen ana hat arızası nedeniyle 11:00-17:00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacaktır.