15 bin öğretmen ataması ne zaman, tercih tarihleri belli oldu mu? Açıklama geldi!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında tercih başvuru tarihlerini açıkladı. Nisan ayında başlayan başvuru süreciyle birlikte sözlü sınav sonuçları da geçtiğimiz ay tamamlanmıştı. Bakanlık öğretmen atamalarına yönelik tercih ve atama tarihlerini paylaştı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

15 bin sözleşmeli öğretmen atamasında tercih başvuruları 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınacak. Atamalar ise 24 Kasım 2025 tarihinde gerçekleşecek. Adaylar, başarı puanlarına göre tercihlerine yerleştirilecek.

Atamaların tamamlanmasının ardından öğretmenler göreve 19 Ocak 2026 tarihinde başlayacak.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Tercih başvuruları, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacak.

Adaylar, başarı puanlarına göre önceden belirlenmiş branş kontenjanlarından eğitim kurumlarını seçecek ve bu süreçte ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden işlem yapacak. Kılavuzun yayınlanmasıyla adaylar, tercih kuralları ve kontenjan detayları da belli oldu.

2025 YILI SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH VE ATAMA KILAVUZU