Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Endonezya'da petrol tankeri alevlere teslim oldu! Çok sayıda can kaybı var

Endonezya'da petrol tankeri alevlere teslim oldu! Çok sayıda can kaybı var

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Endonezya'nın Riau Takımadaları'nda onarım çalışmaları yapılan bir petrol tankerinde çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

AsiaOne sitesinin haberine göre, polis şefi Zaenal Arifin, Endonezya'nın Batam kentindeki tersanede tamiri yapılan MT Federal II adlı tankerde yerel saatle 04.00 sularında yangın çıktığını açıkladı.

Endonezya'da petrol tankeri alevlere teslim oldu! Çok sayıda can kaybı var - 1. Resim

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI VAR

Polis Arifin, tankerde çıkan yangın sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır 18 kişinin yaralandığını ifade etti. Arifin, yaralıların hastanelere sevk edildiğini kaydetti.

Endonezya'da petrol tankeri alevlere teslim oldu! Çok sayıda can kaybı var - 2. Resim

Tankerin, yangının çıktığı sırada onarımda olması nedeniyle içinde petrol bulunmadığına dikkati çeken Arifin, yangının nedeninin araştırıldığını söyledi.

Batam'da haziran ayında da onarım sırasında bir gemi alev almış, 4 kişi ölmüş, 9 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

İrem Helvacıoğlu anne oldu! Ünlü oyuncunun ilk bebek sevinci…TBMM önünde hükümete seslendiler! Türkiye Kamu-Sen'den memur ve emekli zammı için kritik çağrı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Pakistan Kabil’e hava saldırısı düzenledi! - DünyaPakistan Kabil’e hava saldırısı düzenledi!Madagaskar'da siyasi kriz derinleşiyor! Yönetime el koyan Albay, devlet başkanı oldu - DünyaYönetime el koyan Albay, devlet başkanı olduBayraktar AKINCI Suudi semalarında! İki ülke arasında savunma köprüsü kuruluyor - DünyaAKINCI Suudi semalarında!Suriye Cumhurbaşkanı Şara, Moskova'da! Putin'den Esad'ı isteyecek mi? - DünyaEsad'ı tedirgin eden görüşme başladıMilletvekili adayına suikast! Sefa Meşhedani hayatını kaybetti - DünyaMilletvekili adayına suikast! Sefa Meşhedani hayatını kaybettiABD'de cinayetten hüküm giyen 2 kişi zehirli iğneyle idam edildi - DünyaABD'de cinayetten hüküm giyen 2 kişi daha idam edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...