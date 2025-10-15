Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Milletvekili adayına suikast! Sefa Meşhedani hayatını kaybetti

Milletvekili adayına suikast! Sefa Meşhedani hayatını kaybetti

Milletvekili adayına suikast! Sefa Meşhedani hayatını kaybetti
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Siyade Partisi’nden milletvekili adayı Sefa Meşhedani, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hamis Hançer'in listesinde milletvekili adayı olan Sefa Meşhedani, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Siyade Koalisyonu'ndan aday gösterilen Meşhedani'nin aracı, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesiyle havaya uçtu. Patlama, Meşhedani’nin olay yerinde hayatını kaybetmesine neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Irak güvenlik yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

