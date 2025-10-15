Milletvekili adayına suikast! Sefa Meşhedani hayatını kaybetti

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Siyade (Egemenlik) Partisi lideri Hamis Hançer'in listesinde milletvekili adayı olan Sefa Meşhedani, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Siyade Koalisyonu'ndan aday gösterilen Meşhedani'nin aracı, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesiyle havaya uçtu. Patlama, Meşhedani’nin olay yerinde hayatını kaybetmesine neden oldu.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Irak güvenlik yetkilileri henüz resmi bir açıklama yapmadı.