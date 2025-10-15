Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri açıklandı

Fenerbahçe-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın bilgileri açıklandı

- Güncelleme:
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe Fatih Karagümrük karşılaşması, taraftarları tribünlere çekmeye hazırlanıyor. Milli ara sonrası başlayacak mücadele, ligdeki sıralama için kritik bir önem taşıyor. Fenerbahçe Karagümrük maçı saati, tarihi ve yayın bilgileri belli oldu.

Süper Lig’de 9. hafta heyecanı, Fenerbahçe’nin ev sahipliğinde Fatih Karagümrük ile yapacağı maçla devam ediyor. Taraftarlar, bu önemli karşılaşmanın tarihini, saatini ve yayın bilgilerini merak ediyor.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük arasındaki Trendyol Süper Lig 9. hafta maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20:00’de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak. 

Sarı-lacivertliler, 8 maçta 16 puanla 4. sırada yer alırken, Karagümrük 3 puanla ligin son sırasında bulunuyor. 

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe-Karagümrük maçı, beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.  Karşılaşma öncesi ve sonrası analiz programlarıyla birlikte maç saat 20:00’de ekranlarda olacak. Tribünden maçı takip edemeyen taraftarlar maçı, Bein Sports ekranlarından canlı olarak izleyebilir. 

