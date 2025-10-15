Tunceli'de demokrasi isyanı! CHP'li il başkanı ve yönetim kendilerini binaya kilitledi

CHP Tunceli İl Başkanı Kemal Özcan, Tunceli 27. Dönem Milletvekili Polat Şaroğlu'nun parti içerisinde huzursuzluk, sorun ve kutuplaşma çıkardığını, genel merkezin ise buna duyarsız kaldığını iddia etti. Yönetimle birlikte eylem başlatan Özcan, kendilerini parti binasına kilitledi. Geceyi binada geçiren yönetimin eyleminin devam ettiği öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL'E TEPKİ

Genel Başkan Özgür Özel'in ilk geldiğinde örgütlere değer vereceğini ve örgütlere danışılarak karar alınacağını söylemesi üzerine çok sevindiklerini söyleyen CHP İl Başkanı Kemal Özcan, "Gelinen noktada ne yazık ki örgütlere değer verilmediği gibi bu söylenenlerin yalnızca söylemde kaldığını görmekteyiz" diye konuştu. Demokrasiden yana olduklarını aktaran CHP Tunceli Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Yoluk ise, "Biz sosyal demokrat bir partiyiz dememize rağmen parti içindeki kişisel hırslarımızı yenemiyoruz" dedi.

CHP İl Başkanı Özcan yaşananları şu sözlerle anlattı:

POLAT ŞAROĞLU İSTENMİYOR

"3-4 gündür genel merkezimiz ve önceki dönem milletvekili Polat Şaroğlu'yla ilgili konuşmalar yaptık. Gece 20'ye yakın arkadaşımızla partide sabahladık. Şu anda da buradayız. İl yönetimi olduğumuz halde ne yazık ki genel merkezimiz bizi bir kenara bırakıp, Polat Şaroğlu'nu il başkanı olarak görmektedir. Her şeyi onun vasıtasıyla yapmaktadırlar. Defalarca konuştuk ama bu hafta yapacağımız kongrede Şaroğlu'nun gözlemci olarak görevlendirilmesi tüm arkadaşlarımızı üzmüştür. Polat Şaroğlu partide sorun ve huzursuzluk oluşturan biridir. Biz 2 senedir yönetime geldik, partide güzel bir ortam yakaladık. Başarılı olduk ama tüm bunlara rağmen Polat Şaroğlu partideki huzuru genel merkez destekli bozmak için elinden geleni yapmaktadır. Biz de buna müsaade etmiyoruz."

Genel merkez ile konuştuklarını belirten Özcan, şöyle devam etti: