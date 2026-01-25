İhlas Haber Ajansı
Çocukların gözü önünde köpeği vahşice öldürdü! Görüntüler dehşete düşürdü
Manisa'da bir kişi vatandaşların baktığı 'Paşa' isimli köpeği, çocukların gözü önü önünde katletti. Plastik kutu içindeki köpeği başını ezerek öldüren şüphelinin o anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde yaşanan vahşette, mahallelinin baktığı 'Paşa' isimli köpek, çocukların gözü önünde plastik kutu içerisinde başı ezilerek ve tekmelenerek katledildi.
Güvenlik kamerası görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis ekipleri harekete geçti.
ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM BAŞLATILDI
Emniyet Müdürlüğü ekipleri görüntüler üzerinde inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda kısa sürede tespit edilen E.K. isimli şahıs hakkında, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan işlem başlatıldı.
