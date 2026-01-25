Malatya'da düğün salonunda yapılan nişan töreninde 46 kişi zehirlendi. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen vatandaşların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Türkiye’de son dönemde art arda gelen zehirlenme haberlerine bir yenisi daha eklendi. Malatya’daki bir düğün salonunda düzenlenen nişan töreninde kabusu yaşadılar.

Akşam saatlerinde Battalgazi ilçesinde yaşanan olayda, nişan merasimi sırasında davetlilerin rahatsızlanması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi.

Malatyada nişan töreninde kabus! Davetliler zehirlendi, ambulanslar peş peşe gitti

AMBULANSLAR PEŞ PEŞE GİTTİ

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemelerde davetlilerin karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Zehirlenme belirtileri gösteren toplam 46 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

