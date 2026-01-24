Bahçeli, Öcalan’ın DEM Parti aracılığıyla kendisine bir kilim hediye ettiğini belirterek, “Bu kilime 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum” dedi. Ahmet Özer hakkındaki kararın doğru olmadığını bir kez daha vurgulayan Bahçeli, DEM Parti ile tokalaşma sürecine ilişkin de ilk kez değerlendirmelerde bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye süreci, erken seçim ve Suriye'deki olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

DEM PARTİ İLE TOKALAŞMA

tv100'e önemli açıklamalarda bulunan Bahçeli, DEM Partililerle tokalaşmasıyla ilgili olarak, "DEM Parti ile tokalaşmama dair pek çok yorum yapıldı; o tokalaşma anlıktı. Cumhurbaşkanımızın Meclis’in açılışındaki konuşmasından sonra Türkiye Yüzyılı ile ilgili dilek ve temennilerinden sonra şöyle bir Genel Kurul salonuna baktım.

Bizim milletvekili arkadaşlarımız ve AK Partililer alkışlıyordu ancak muhalefet bakıyordu. O esnada Türkiye adına bir adım atılması gerektiğini düşündüm ve gidip DEM Partililer ile tokalaştım. Aralarında yakınını kaybeden bir vekil de vardı, kendisine de başsağlığı diledim. Şaşırdılar." değerlendirmesinde bulunduğu belirtildi.



Devlet Bahçeli, Öcalan'ın hediyesini ilk kez açıkladı: Barış ve Demokrasi Kilimi!

ÇOK KONUŞULAN 'KURUCU ÖNDER' TANIMI

Bahçeli sözlerine şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz tokalaşmadan sonra “Öcalan gelsin DEM Grubu’nda konuşsun” dedim ve “terörist elebaşı” ifadesinden “kurucu önderlik” tanımına geçtim.

A noktasından B noktasına ulaşmanın en kısa yolu bir doğru çizmektir. Eğri yolunuzu uzatır. A noktası Türkiye Cumhuriyeti ise B noktası da kurucu önderliktir. Terörü yok etmenin en hızlı yolu budur. Ülkemizin milletimizin barış içinde güçlü olması, teröre ayrılan kaynakların refaha ve yatırıma akması önemlidir.”

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

ÖCALAN, BAHÇELİ'YE KİLİM HEDİYE ETMİŞ

"12 Aralık 2025 tarihinde DEM Parti heyeti Meclis’te bizleri ziyaret ettiklerinde, kurucu önder Abdullah Öcalan’ın Şanlıurfa’da özel olarak dokuttuğu bir kilimi bize hediye etti. Kendisine Türk ve Kürt birliği ile kardeşliği konusundaki samimiyeti için teşekkür ediyorum. Bunu memnuniyetle karşıladım ve bizi ziyaret eden heyete şunu söyledim; “Kültürümüzde her kilimin bir ismi vardır, bu kilime de 27 Şubat 2025 Barış ve Demokrasi Kilimi adını veriyorum.”

"AHMET TÜRK'E 'AĞA' DERİM"

"Ahmet Türk ile sohbet ederken ona “ağa” derim. Kendisiyle görüşmemizde “Mardin’i anlatan çok güzel bir dizi var, izliyor musunuz?” dedim ve ekledim; Mardin’i ve değerlerini güzel tanıtıyorlar, bu bir. Oyuncular gayet kabiliyetli, başarılı bu iki. Ama bir şey eksik; “Bir Büyükşehir Belediye Başkanı yok” dedim, şaşırdı. Bizim bunları çözmemiz gerekli. Bu milletin bütününü aile haline getirmemiz, kenetlenmemiz gerekli. Kendisi de görevine iade edilmeli."



AHMET ÖZER’E HAPİS CEZASI YORUMU

"Bu karar doğru olmamıştır. Terörsüz Türkiye süreci konuşulurken doğru değildir."

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

"Suriye’deki gelişmeler, Türkiye’nin politikaları ve beklentileri, Suriye’nin toprak bütünlüğü bakımından olumludur. Suriye'de şimdiye kadar olanlar Türkiye için müspet. Ben çiftçi çocuğuyum. Bir tarlanın kenarında küçük bir alanında ayrık otu bırakırsanız; bakmışsınız bir süre sonra o ayrık otları bütün tarlayı sarmış. SDG/YPG Suriye'den tamamen sökülüp atılmalıdır!"

ERKEN SEÇİM OLACAK MI?

“Bu dönemde erken seçim mümkün değildir; doğru da değildir. Türkiye’nin çevresi ateş çemberidir. İstikrarı korumak önemlidir”

"CHP 4 'S'İN İÇİNDE SIKIŞTI"

"CHP için son dönemde 4 "S" var. Buraya sıkışıp kaldılar. CHP'nin formülü bu; Söğütözü, Silivri, Saraçhane, Sosyal Medya..."

"Biz parti geçişlerine sıcak bakmıyoruz. Burada yıllarını verip emek harcayan arkadaşlarımız yetişmiş kıymetli kardeşlerimiz var. Ama bakıyoruz bizden ayrılan arkadaşlar 7 parti kurmuşlar yedi veren gülü gibiyiz."

