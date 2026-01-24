Belçika’nın başkenti Brüksel’de, UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Grand Place Meydanı’ndaki tarihi binaların sahiplerine, daireleri boş tuttukları gerekçesiyle 52 bin avroyu aşan ceza kesildi.

Brüksel’in simgelerinden biri olan tarihi Grand Place Meydanı’nda bulunan iki binanın sahipleri, konutları uzun süre kiraya vermedikleri gerekçesiyle yüksek para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Yerel yönetim, dairelerin konut amacı dışında kullanılmasını gerekçe göstererek toplam 52 bin 150 avro ceza uyguladı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, meydandaki 21 ve 22 numaralı binaların zemin katında faaliyet gösteren çikolata dükkânlarının üstünde bulunan dört katın ya tamamen boş bırakıldığı ya da depo ve ofis olarak kullanıldığı tespit edildi. Konut sıkıntısı ve artan kira fiyatlarının gündemde olduğu Brüksel’de bu durum yetkililerin dikkatini çekti.

"BARINMA KRİZİNİ DERİNLEŞTİRİYOR"

Brüksel Başkent Bölgesi Konut Yasası’na göre söz konusu alanların konut olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten bölge yönetimi, bina sahiplerine idari yaptırım uyguladı. Yetkililer, şehir merkezinde atıl bırakılan konutların barınma krizini derinleştirdiğine dikkat çekti.

Grand Place’ta dikkat çeken karar! Evini kiraya vermeyene 52 bin avro ceza

CEZAYA İTİRAZ ETTİLER

Öte yandan mülk sahipleri cezaya itiraz etti. Kararın orantısız olduğunu savunan malikler, dairelerin geçmişte ofis, depo ve personel kullanım alanı olarak değerlendirildiğini, ayrıca binanın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almasının konut dönüşümünü zorlaştırdığını ileri sürdü. Dosya Danıştay’a taşınırken, tarafların avukatları konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.

Günde yaklaşık 30 bin turistin ziyaret ettiği Grand Place Meydanı, barok, gotik ve 17'nci yüzyıl Fransız mimarisinin izlerini taşıyan yapılarıyla Brüksel’in en önemli kültürel mirasları arasında yer alıyor.

