Fenerbahçe Karagümrük biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacaklar
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe ile Karagümrük arasındaki maç, puan tablosunda her iki takım için de önemli bir konumda yer alıyor. Taraftarlar, karşılaşmayı tribünden takip etmek için Fenerbahçe Karagümrük biletleri satış detaylarını araştırıyor.
Milli ara sonrası Süper Lig'de devam edecek 9. hafta maçları arasında yer alan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması, 19 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak. Taraftar, 'Fenerbahçe Karagümrük biletleri ne zaman satışa çıkacak' merak ediyor.
FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Fenerbahçe-Karagümrük maçının bilet satışları, kulübün standart prosedürüne göre maç tarihinden 3-4 gün önce başlaması öngörülüyor. Buna göre 15-16 Ekim tarihlerinde biletlerin satışa çıkması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Fenerbahçe'nin ev sahibi maçlarında genellikle öncelikli satışlar üyelik statüsüne göre belirleniyor.
FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI BİLET FİYATLARI
Fenerbahçe-Karagümrük maçının bilet fiyatları resmi olarak duyurulmadı ancak kulübün son ev sahibi maçı Antalyaspor maçıyla benzer olması bekleniyor.
KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL
FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL
FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL
FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL
MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL
FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe-Karagümrük maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20:00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.