Fenerbahçe Karagümrük biletleri ne zaman satışa çıkacak? Süper Lig'in 9. haftasında karşılaşacaklar

Milli ara sonrası Süper Lig'de devam edecek 9. hafta maçları arasında yer alan Fenerbahçe-Karagümrük karşılaşması, 19 Ekim 2025 Pazar günü oynanacak. Taraftar, 'Fenerbahçe Karagümrük biletleri ne zaman satışa çıkacak' merak ediyor.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe-Karagümrük maçının bilet satışları, kulübün standart prosedürüne göre maç tarihinden 3-4 gün önce başlaması öngörülüyor. Buna göre 15-16 Ekim tarihlerinde biletlerin satışa çıkması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fenerbahçe'nin ev sahibi maçlarında genellikle öncelikli satışlar üyelik statüsüne göre belirleniyor.

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI BİLET FİYATLARI

Fenerbahçe-Karagümrük maçının bilet fiyatları resmi olarak duyurulmadı ancak kulübün son ev sahibi maçı Antalyaspor maçıyla benzer olması bekleniyor.

KUZEY - SPOR TOTO TRİBÜNÜ: 950,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A - I BLOK: 1.800,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B - H BLOK: 2.000,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C - G BLOK: 2.350,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D - F BLOK: 2.650,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK: 2.850,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT A - I BLOK: 3.950,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT B - H BLOK: 4.550,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT C - G BLOK: 5.450,00 TL

FENERIUM ALT - MARATON ALT Adidas D - F BLOK: 6.200,00 TL

FENERIUM ALT E BLOK - MARATON ALT Adidas E BLOK VIP: 18.750,00 TL

MİSAFİR TRİBÜNÜ 1.235,00 TL

FENERBAHÇE KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig 9. haftasında Fenerbahçe-Karagümrük maçı, 19 Ekim 2025 Pazar günü saat 20:00'de Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.