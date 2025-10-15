Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Juventus, Fenerbahçeli yıldızın peşinde: Jose Mourinho detayı...

Juventus, Fenerbahçeli yıldızın peşinde: Jose Mourinho detayı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Juventus, Fenerbahçeli yıldızın peşinde: Jose Mourinho detayı...
İtalyan ekibi Juventus, Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki savunmacısı Milan Skriniar'ın peşinde. Jose Mourinho’nun ayrılışı, Skriniar’ın durumunu Juventus açısından daha ‘ulaşılabilir’ hâle getirdi.

EMİN ULUÇ Fenerbahçe’nin savunma bakanına talip var! Jose Mourinho döneminde alınan ve kısa sürede kaptanlığa kadar yükselen Milan Skriniar, İtalyan ekibi Juventus’un listesine girdi.

Hem de ilk sıradan. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juve, Brezilyalı savunma oyuncusu Bremer’in sakatlanması üzerine stoper arayışına girdi. Ve ilk sıraya daha önce Inter ve Sampdoria formaları giyen Fenerbahçeli oyuncu eklendi. Sarı lacivertlilerin PSG’den 6 milyon avro bonservis bedeliyle aldığı Slovak oyuncu konusunda Juve oldukça kararlı.  

MOURINHO GİDİNCE...

Haberde "Skriniar, Jose Mourinho’nun özel isteğiyle Fenerbahçe’ye gelmişti. Ancak artık Benfica’da olan ‘Special One’ın ayrılışı, Skriniar’ın durumunu Juventus açısından daha ‘ulaşılabilir’ hâle getiriyor. 30 yaşındaki Slovak oyuncu, temmuz ayında da zaten değerlendirilen bir fikirdi.” ifadelerine yer verildi. 2029'a kadar sözleşmesi bulunan Milan Skriniar şu anda sadece bir stoper değil takımın her şeyi. Kaptanlık görevini de yürüten ve takımın saha içindeki (otoriter anlamda) lideri olan Skriniar’ın sarı lacivertlilerden ayrılması zor görünüyor.

