Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Fatih Ürek kalp krizi geçirdi! Son durumu merak konusu oldu

Fatih Ürek kalp krizi geçirdi! Son durumu merak konusu oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fatih Ürek kalp krizi geçirdi! Son durumu merak konusu oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika...Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi yapılan müdahalelerle yeniden çalıştırılan sarkıcının son durumu merak konusu oldu, işte detaylar...

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek apar topar hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan şarkıcının Etiler'de özel bir hastanenin yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Gelen ilk bilgiler arasında ünlü ismin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve önümüzdeki 6 saatin kritik olduğu yer aldı. 

“CAMI AÇ” DEYİP FENALAŞMIŞ

Öte yandan 2. Sayfa’da yer alan habere göre, Fatih Ürek, evdeki yardımcısına “Oda çok sıcak, camı aç dedikten kısa süre sonra “Üşüdüm nefes alamıyorum” diyerek fenalaştı. Şoförünün yönlendirmesiyle sağlık ekipleri eve ulaştı. Şarkıcıya yapılan ilk müdahale sonrası hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Evinin hastaneye 5 dakika mesafede olmasının Ürek’in en büyük şansı olduğu belirtildi.

FATİH ÜREK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

3 Nisan 1966'da Erzurum'da doğan Fatih Ürek, şarkıcı, sunucu ve tiyatrocudur. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biridir. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçmüştür. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girmiştir. 20 yaşına kadar tiyatroda çalışmış,  Mahir Canova'dan dersler görmüştür. Sonrasında  züccaciyeci ve mobilyacıda çalışmıştır. Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşınmış, müzik kariyeri böyle başlamıştır.  Hadi Hadi, Sus ve Hayde gibi şarkılarıyla hafızalara kazınmıştır. 

Fatih Ürek kalp krizi geçirdi! Son durumu merak konusu oldu - 1. Resim

SUNUCULUK KARİYERİ

Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sadettin Saran'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun açıklaması: Kötü ayrılmak istemiyoruz!Beyoğlu'nun simgesiydi! 58 yıllık Tarihi Şahin Lokantası iflas bayrağını çekti 
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
12. kattan düşen yayıncı Jrokez’in babasından sert çıkış… Gelinini suçladı - Magazin12. kattan düşen yayıncı Jrokez’in babasından sert çıkış… Gelinini suçladıEmrah sahnelere dönüyor… Yeni imajını herkes Özcan Deniz’e benzetti - MagazinEmrah sahnelere dönüyor… Yeni imajını herkes Özcan Deniz’e benzettiBeklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli oldu - MagazinBeklenen tanıtım geldi! Kuruluş Orhan’ın yayın tarihi belli olduBir dönem Türkiye’nin gündemindeydiler… Müge Anlı’da evlenen çift, ormanda yaşıyor - MagazinCanlı yayında evlendiler, şimdi ormanda yaşıyorlarKobra Murat “Cinayeti çözdüm” demişti! Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz harekete geçti - Magazin“Cinayeti çözdüm” demişti! Kobra Murat'a suç duyurusuKuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu - MagazinKuruluş Orhan’da Mert Yazıcıoğlu fırtınası… Bölüm başı alacağı ücret belli oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...