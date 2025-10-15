Fatih Ürek kalp krizi geçirdi! Son durumu merak konusu oldu

Kalp krizi geçiren Fatih Ürek apar topar hastaneye kaldırıldı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan şarkıcının Etiler'de özel bir hastanenin yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi. Gelen ilk bilgiler arasında ünlü ismin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve önümüzdeki 6 saatin kritik olduğu yer aldı.

“CAMI AÇ” DEYİP FENALAŞMIŞ

Öte yandan 2. Sayfa’da yer alan habere göre, Fatih Ürek, evdeki yardımcısına “Oda çok sıcak, camı aç dedikten kısa süre sonra “Üşüdüm nefes alamıyorum” diyerek fenalaştı. Şoförünün yönlendirmesiyle sağlık ekipleri eve ulaştı. Şarkıcıya yapılan ilk müdahale sonrası hayata döndürüldü ve hastaneye kaldırıldı. Evinin hastaneye 5 dakika mesafede olmasının Ürek’in en büyük şansı olduğu belirtildi.

FATİH ÜREK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

3 Nisan 1966'da Erzurum'da doğan Fatih Ürek, şarkıcı, sunucu ve tiyatrocudur. Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biridir. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçmüştür. 15 yaşında Bursa Devlet Tiyatrosu’nun figüran kadrosuna girmiştir. 20 yaşına kadar tiyatroda çalışmış, Mahir Canova'dan dersler görmüştür. Sonrasında züccaciyeci ve mobilyacıda çalışmıştır. Ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşınmış, müzik kariyeri böyle başlamıştır. Hadi Hadi, Sus ve Hayde gibi şarkılarıyla hafızalara kazınmıştır.

SUNUCULUK KARİYERİ

Kanal D'de yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yemek yarışmasının 2018-2020 yılları arasında sunuculuğunu yaptı. Kuaförüm Sensin adlı yarışmada jürilik yapmıştır.