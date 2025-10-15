12. kattan düşen yayıncı Jrokez’in babasından sert çıkış… Gelinini suçladı

‘Jrokez’ adıyla tanınan yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, Ankara’da yaşadığı sitenin 12. katındaki dairenin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

12. KATTAN DÜŞTÜ

Olay, Ankara’nın Eryaman semtindeki Göksu Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 yaşındaki yayıncı Oğuzhan Dalgakıran, 17 Ağustos saat 18.05 sıralarında 12. kattaki evinin balkonundan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DUALARLA DEFNEDİLDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dalgakıran, kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Cenazesi otopsi için Keçiören Adli Tıp Kurumu'na götürüldü, işlemlerin ardından memleketi Mersin’de defnedildi. Törene katılan sevenleri, Dalgakıran'ı dualar eşliğinde toprağa verdi.

SERT SÖZLER: ALEYNA’NIN ADINI ANMAYIN

“Jrokez” lakabıyla tanınan Oğuzhan Dalgakıran’ın babası Mehmet Dalgakıran, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Oğluyla ilgili bir gönderiye yorum yapan baba, Oğuzhan Dalgakıran’ın eşi Aleyna’ya sert çıktı. Yorumunda ise şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklar, hepinizi çok seviyorum ve inanın hakkınızı ödeyemeyiz fakat sizden bir ricam var, lütfen Aleyna’nın adını oğlum Oğuzhan’ı zerre kadar seviyorsanız anmayın. Çünkü bize yaptıklarını oğlum duysaydı, mezarından geri kalkardı.”

“7. GÜNDEN SONRA MEZARINA GELMEDİ”

Bir kullanıcının Aleyna’yı zan altında bıraktığına dair yorumuna da cevap veren baba sitemine devam etti. Baba Dalgakıran, oğlunun vefatının ardından gelini Aleyna’nın mezara tekrar gelmediğini, kendisini ve oğlunun abisini eve almadıklarını belirtti.

Diğer açıklamasında ise “Gençler ben boş konuşmam. 7. günden sonra bir daha mezara gelmedi. Beni, oğlumun abisini, Oğuzhan’ın evine almadılar ve dahası garajda yatan oğlumun aracını ‘emanet’ olarak bile kızıma vermediler. Daha sayayım mı?” dedi.