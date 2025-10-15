Kuyumcudan 1 kilo altın çaldılar, yakayı Kars'ta ele verdiler

İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde bulunan bir kuyumcuda meydana gelen soygunla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

6 Ekim Pazar günü saat 09.15 sıralarında iş yeri sahibi dükkanı açtı, hemen ardından 2 kişi gelerek altın bozdurmak istedi. İş yeri sahibi kasayı açıktan sonra şüpheliler bir anda tezgahın üzerinden atladı. Dışarıdan kuyumcuya giren 2 şüpheliyle birlikte toplam 4 şahıs, iş yeri sahibini darp etti.

Ardından şüpheliler kasada bulunan çeşitli ayarlardaki yaklaşık 1 kilogram altını ve 300 bin lira nakit parayı çalarak kaçtı.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Soygun anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, tezgahın arkasında bekleyen 2 şüphelinin, tezgahın üzerine atladığı ve iş yeri sahibi ile çalışanı darp ettiği görüldü. Ardından suç ortaklarıyla birlikte kasada bulunan altınları ve parayı gasp eden şüphelilerin kiralayıp çaldıkları otomobille hızla olay yerinden kaçtıkları anlar da görüntülerde yer aldı.

Öte yandan, şüphelilerden birinin soygun esnasında kamyonla kuyumcunun bulunduğu caddeyi kapattığı da öğrenildi.

AĞRI'YA GİDERKEN KARS'TA YAKALANDILAR

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde, soyguncuların kullandığı otomobil Sultangazi'de terk edilmiş halde bulundu. Yapılan teknik takibin ardından şüphelilerin sahte kimliklerle yolcu otobüsüne binerek İstanbul’dan Ağrı’ya gittikleri tespit edildi.

Jandarma ile yapılan ortak operasyonla, Ağrı'ya giden otobüs Kars'ta durduruldu. Otobüsle Ağrı'ya kaçmaya çalışan Azerbaycan uyruklu 5 şüpheli yakalanarak İstanbul’a getirildi.

DAHA ÖNCE 2 BUÇUK MİLYON ÇALMIŞLAR

Yapılan incelemede şüphelilerden Süphan H.’nin 29 Ağustos’ta Başakşehir’deki tır gaspı olayının faili olduğu belirlendi. Yaklaşık 2 milyon 500 bin liranın çalındığı olayla ilgili daha önceden de 1 kişinin yakalanarak tutuklandığı belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan Azerbaycan uyruklu 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.