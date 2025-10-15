Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak?

Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, ne zaman açılacak?
Haberler

Bolu Valiliği, Otoyolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönünde belli bir süre kapatılacağını duyurdu. Açıklamaya göre, Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasındaki tünel girişinde kaplama çalışması gerçekleşecek. Tünel günde 5 saat boyunca trafiğe kapalı olacak. Çalışmaları tamamlanması halinde tünel yeniden trafiğe açılacaktır.

Birçok kişi, Bolu Dağı Tüneli'nin ne zaman açılacağını ve hangi saatlerde kapalı olduğunu merak ediyor.

Anadolu Otoyolu üzerindeki Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, kaplama çalışmaları sebebiyle hafta içi. her gün belirlenen 5 saatlik süre boyunca trafiğe kapalı olacak. 

BOLU DAĞI TÜNELİ HANGİ SAATLERDE KAPALI

BOLU DAĞI TÜNELİ HANGİ SAATLERDE KAPALI?

Bolu Dağı Tüneli çalışma kapsamında, 13 Ekim Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde 10.00 ila 15.00 saatleri arasında İstanbul yönü trafiğe kapalı olacaktır. 

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK

BOLU DAĞI TÜNELİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Bolu Dağı Tüneli'nde 31 Ekim Cuma günü tamamlanması planlanan çalışma nedeniyle sürücüler, Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirilecek. Kaynaşlı Kavşağı üzerinden yeniden otoyola bağlanabilecek. 

Yapılan açıklamada, sürücülerin, belirtilen saatlerde güzergah değişikliğine uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerinin önem arz ettiği kaydedildi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

