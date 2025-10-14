Bolu Dağı Tüneli kapalı mı, hangi saatler arası kapalı? Bolu Dağı Tüneli yol çalışması merak ediliyor

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde 13 Ekim 2025'te başlayan yol yapım ve kaplama çalışmaları, özellikle Ankara'dan İstanbul yönüne gidecek sürücüler için önemli güzergah değişikliklerini beraberinde getirdi. Bolu Valiliği ve Karayolları yetkilileri, tünel portalındaki kaplama işlemlerinin 31 Ekim 2025'e kadar devam edeceğini duyurdu.

BOLU DAĞI TÜNELİ KAPALI MI?

Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul yönü, 13-31 Ekim tarihlerinde hafta içi saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Valilik tarafından gelen açıklamada bahsi geçen çalışmanın 31 Ekim 2025 Cuma günü tamamlanması planlandığı belirtildi. Bu süreçte sürücülerin Abant Kavşağı’ndan D-100 Devlet Yolu’na yönlendirilerek Kaynaşlı Kavşağı’ndan yeniden otoyola bağlanabileceklerinin altı çizildi.

BOLU DAĞI TÜNELİ NEDEN KAPALI?

Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı olan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde kaplama çalışması başlatıldı.

Çalışmalar nedeniyle Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü, 13-31 Ekim tarihlerinde hafta içi saat 10.00 ile 15.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Bolu Valiliği çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde yer alan (Bolu Tüneli dahil) Abant Kavşağı-Kaynaşlı Kavşağı arası İstanbul istikametine yapılan tünel portal ağzında gerçekleştirilecek kaplama çalışması nedeniyle, 13 Ekim 2025 Pazartesi gününden itibaren hafta içi günlerde saat 10.00 ile 15.00 arasında İstanbul yönü trafiğe kapatılacaktır." denildi.